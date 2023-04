Bleues : Hervé Renard tient "la Mbappé féminine" ! Ses mots forts

Le sélectionneur de l'équipe de France féminine, Hervé Renard, a tenu des propos très forts à l'égard de l'une de ses joueuses cadres.

Alors que la Coupe du monde féminine se profile à l'horizon, Hervé Renard poursuit sa revue d'effectif. Le nouveau sélectionneur des Bleus peut s'appuyer sur un groupe talentueux et soudé qui regorge d'individualités fortes.

Parmi celles-ci figure notamment la très percutante Delphine Cascarino. Pour le technicien, l'impact de l'attaquante serait comparable à celui d'un certain Kylian Mbappé en équipe de France masculine.

Les éloges de Renard sur Cascarino : "Elle a un peu de Mbappé dans les jambes"

« Elle est dans une superbe forme, s'est enthousiasmé Hervé Renard. C’est une joueuse qui est capable athlétiquement de faire des différences sur le côté. Le football féminin va se tourner de plus en plus vers des qualités athlétiques qui vont se rapprocher du football masculin. On a un exemple parfait avec Kylian Mbappé. Elle a un peu de Mbappé dans les jambes donc c’est bien pour le football français ».

« Je suis content pour elle qu’elle ait pu être décisive pour son retour, a continué le technicien, dithyrambique au sujet de sa joueuse. Elle a prouvé qu’on pouvait compter sur elle dans une surface de réparation. C’est là où elle est certainement la joueuse française la plus adroite », a conclu Hervé Renard.

Une sortie qui ne devrait pas laisser Delphine Cascarino insensible...