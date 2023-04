Bleues : Corinne Diacre a été trop gourmande!

Alors qu'elle réclamait près de 6M à la Fédération pour licenciement, Corinne Diacre a été contrainte d'accepter une compensation bien moindre.

Le 30 mars marque la nomination d'Hervé Renard à la tête de l'Équipe de France féminine en lieu et place de Corinne Diacre. Enfin non, pas exactement. En réalité, les Bleues ont deux coachs depuis près d'un mois : un sélectionneur en fonction et une sélectionneuse écartée non licenciée. Mais cette situation particulière va enfin prendre fin puisque Corinne Diacre et la FFF seraient parvenus à un accord pour mettre fin au contrat de celle qui dirigeait la sélection depuis 2017. Et le montant de la compensation est bien inférieur à ce que réclamait la sélectionneuse.

Un accord financier entre les deux parties

Écarté alors qu'elle préparait la Coupe du monde qui se déroule cet été en Australie et Nouvelle-Zélande à la suite de la prise de position de plusieurs cadres du vestiaires, Corinne Diacre va être officiellement licenciée par la Fédération française de football dans les jours à venir. Dans l'accord trouvé entre les deux parties, la FFF s'engage à lui verser ses salaires dûs jusqu'à la fin de son contrat courant jusqu'en août prochain, soit 350.000 euros bruts par an. Mais plusieurs bonus ont également été ajoutés à cette première somme.

Si le reste de son salaire lui sera versé au titre du préjudice subi, Corinne Diacre bénéficiera également de ses primes en cas de titre mondial cet été (100.000 euros) et de médaille d'or olympique aux JO 2024 (100.000 euros) puisqu'elle ne peut plus participer à ces compétitions qu'elle aurait pu remporter en restant sur le banc des Bleues. À la clôture des comptes, la sélectionneuse touchera 870.000 euros de la part de la FFF.

Diacre demandait bien plus encore

Si cette somme est importante, encore plus dans le monde du football féminin, elle reste toutefois très éloignée des prétentions premières de la principale intéressées. Le 6 avril, Corinne Diacre avait en effet introduit une demande de près de 6M de dommages et intérêts auprès de la Fédération française en dénonçant l'écart salarial avec Didier Deschamps pour mettre la pression sur l'organisation. Elle s'est finalement résignée à accepter de toucher près de 7x moins.

L'idée derrière cette démarche était d'ouvrir une porte de négociations avec la FFF pour éviter d'aller jusqu'aux tribunaux qui auraient coûté du temps et de l'argent à toutes les parties. Et du temps, Corinne Diacre en veut pour tenter de retrouver au plus vite de l'emploi. En attendant la signature de l'accord, elle a fourni des rapports à l'UEFA et envisagerait de reprendre rapidement de nouvelles fonctions, comme sélectionneuse ou entraîneuse de club.