Bleues : 2 joueuses se lâchent sur la méthode Renard !

Depuis son arrivée aux commandes de l'équipe de France féminine, Hervé Renard impressionne par son charisme et sa méthode.

Deux victoires consécutives, une communication maîtrisée et une intronisation réussie : Hervé Renard a soigné ses débuts dans sa nouvelle fonction de sélectionneur de l'équipe de France féminine. Si son mandat vient seulement de commencer, l'ancien sélectionneur de l'Arabie Saoudite a imposé une méthode qui tranche radicalement par rapport à Corinne Diacre. Pour le plus grand bonheur de ses joueuses.

Renard fait l'unanimité !

Après un rassemblement international bien négocié, plusieurs joueuses cadres de la sélection ont loué le style Renard. Grace Geyoro, buteuse contre le Canada (2-1), en fait partie. « On a l’impression de le connaître depuis longtemps, on a cette complicité avec lui. Et c’est un coach qui nous pousse dans ses discours. On aime jouer ensemble, ça se voit. On est en train de créer un groupe fort, une unité, avec le staff, avec les joueuses. Et on repart avec le sourire ! ».

Même son de cloche pour l'attaquante Delphine Cascarino dans des propos accordés à Ouest France. "Il apporte de la bonne humeur, de la fraîcheur. Il nous demande de jouer relâchées et de ne surtout pas nous prendre la tête. Il sait remanier l’équipe quand ça ne va pas tactiquement ».

Alors que la Coupe du monde se profile dans quelques mois, Hervé Renard a accompli a première partie de son plan : conquérir son groupe. De bon augure avant les prochaines échéances.