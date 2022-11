Blanc, Tudor et les réactions après Marseille - Lyon (1-0)

Marseille s’est défait de Lyon, ce dimanche soir au Vélodrome. Après le match, la joie des Phocéens contrastait avec le désarroi des Rhodaniens.

Le choc des Olympiques a tourné à l’avantage des Marseillais ce dimanche soir. A domicile, les hommes d’Igor Tudor ont fait ce qu’il fallait pour assurer la victoire (1-0). Ils ont marqué, par l’intermédiaire de Samuel Gigot, puis ont reculé pour préserver leur avantage. Leurs opposants du jour ont été impuissants, concédant leur deuxième revers sous la coupe de Laurent Blanc.

Tudor a enfin le sourire, Blanc grimace

Au coup de sifflet final, l’entraineur marseillais a logiquement fait part de sa satisfaction. Pour une fois, ses hommes ont su allier et le rendement et le résultat. Côté adverse, on ne pouvait que déplorer la pâle copie livrée. Les Gones ont été assez lucides pour reconnaitre qu’ils sont passés à côté de leur sujet.

Igor Tudor (entraineur de l’OM sur Amazon Prime) : « Ça fait partie du sport. La pression c’est tous les jours. Et moi je m’en mets encore plus à moi-même. L’OM c’est un grand club et c’est difficile d’être entraineur ici. Mais ça fait partie du boulot. Ce soir, on devait être plus fluides dans la verticalité. Je pense qu’on a fait une 1e période fantastique. Et la 2e période je l’ai aimé par rapport au cœur que nous avons mis. C’était bien à voir au niveau de l’état d’esprit. Et les entrants ont répondu présent. Différence entre les deux périodes ? C’est psychologique et l’adversaire pousse plus. Et ce n’est pas facile de pouvoir enchainer comme ça. On a beaucoup souffert mais c’était bien de voir l’attitude des joueurs ».

Jeff Reine-Adélaïde (milieu de terrain de l’OL sur Amazon Prime) : « On est très déçus. La 1e période, on n’a pas réussi à mettre en place ce qu’on voulait mettre. En 2e mi-temps, on est revenus avec de meilleures intentions. On savait qu’ils allaient mettre énormément d’intensité. On devait y répondre et on n’a pas su le faire en 1e période. Globalement, il faut continuer à bosser et gagner le dernier match avant la trêve ».

Amine Harit (milieu de terrain de l’OM sur Amazon Prime) : « On savait que ça n’allait pas être unmatch facile. Surtout après la grosse débauche d’énergie qu’on a eue mardi. On devait enchainer face à un OL qui était dans une bonne dynamique. C’est mérité. Sur nos derniers matches, on n’a pas eu de chance et c’est une petite récompense pour tout le groupe. C’était important de ne pas laisser filer des points ce soir. On savait l’enjeu qu’il y avait. Ce soir, c’est chose faite avec la manière. On a eu un moment compliqué en 2e période mais c’est normal. On est l’OM, on se doit d’être compétitif en championnat. Et maintenant qu’il n’y a plus la Coupe d’Europe, on sera prêts vu qu’il n’y a qu’un match par semaine ».

Laurent Blanc (entraineur de Lyon sur Amazon Prime) : « L’intensité marseillaise ? Ça s’est surtout vu la 1e période. Et il y a beaucoup d’équipes qui ont subi la même chose au Vélodrome. On a été pas mal défensivement, mais quand on a eu le ballon on n’a pas été assez bons. La 2e mi-temps me contente un peu plus. Je voulais créer quelque chose. Mais à Marseille, une mi-temps sur deux en terme de jeu ça ne suffit pas. Dans le domaine athlétique, on a répondu présent. On a récupéré un maximum de ballon, mais dans l’utilisation on a été mauvais en 1e période. Il y a eu un manque de mouvements, car ce sont les mouvements qui créent des espaces. Je le regrette, car on a travaillé ca tout au long de la semaine. Il faut avoir envie de s’améliorer et l’intelligence pour le faire. Et ça demande plus de travail que de combler le déficit athlétique. Mais il y a déjà beaucoup d’améliorations, mémé si notre 1e période ne l’a pas démontré. »