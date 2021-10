Blanc situe la place de Mbappé parmi les plus grands

L’ex-entraineur du PSG, Laurent Blanc, estime que Kylian Mbappé est encore loin d’avoir atteint la plénitude de son potentiel.

Kylian Mbappé confirme depuis quelques matches qu’il fait partie des tous meilleurs joueurs de la planète. Même lorsque son illustre coéquipier Lionel Messi est dans le dur et que l’équipe parisienne est bousculée, le natif de Bondy parvient à maintenir son niveau et sortir des prestations de premier ordre. L’international tricolore est étincelant, mais il y en a qui attendent encore plus de sa part. Laurent Blanc fait partie de ses observateurs exigeants.

« Mbappé a encore des progrès à faire »

L’ancien coach du PSG apprécie beaucoup Mbappé, mais il le croit capable de briller encore plus en devenant un footballeur plus complet. C’est ce qu’il a déclaré jeudi lorsqu’il s’est exprimé sur l’actualité de sa précédente équipe : « Il est très jeune et il a déjà fait beaucoup, assure l’ancien sélectionneur des Bleus dans un entretien au Parisien. En plus, je pense qu’il peut encore progresser. Tout le monde est unanime pour dire qu’il a encore des progrès à faire même s’il est déjà très fort ».

Invité ensuite à évoquer compatriote au milieu des autre grands footballeurs en activité, le Cévénol a confié : « Je pense qu’il y a deux joueurs qui ont marqué les dernières décennies du football : Messi et Ronaldo. Malheureusement le temps passe. Je pense que Kylian fait partie des joueurs qui peuvent les remplacer, et il est Français, tant mieux pour nous ! ». En d’autres termes, Mbappé a encore du chemin à parcourir pour être à la hauteur du duo cité.

Mbappé, Ronaldo et Messi sont tous nommés pour le titre du Ballon d'Or cette année. Le 29 novembre prochain, on saura si, comme l'indique Blanc, Mbappé est toujours derrière le duo de mastodontes où s'il est parvenu à les dépasser.

Blanc s’est aussi permis de juger l’arrivée de Messi à Paris. Il est certain que cela ne peut être qu’une bonne chose aussi bien pour le club que pour le joueur : « C’est particulièrement important pour le club puisqu’il est parvenu à attirer le meilleur joueur du monde, avec Cristiano Ronaldo, a-t-il ainsi souligné. Ces deux-là sont sur une autre planète. C’est une très bonne chose pour le PSG et pour le football français qui a vécu des moments difficiles ces derniers temps notamment en raison de la problématique des droits télé et des conséquences de la pandémie. C’est une chance inouïe de le voir évoluer dans le Championnat de France, cela va permettre à des jeunes joueurs de le côtoyer et d’évoluer à ses côtés ».