Blaise Matuidi dément des contacts avec le PSG cet été

Le milieu de terrain français a nié avoir eu comme intention cet été de s’engager avec son ancien club du PSG.

Blaise Matuidi attaque actuellement sa troisième saison à la de Turin. Il étire donc son aventure dans le Piémont, alors que des rumeurs lui prêtaient l’intention de retourner au PSG quand les champions de étaient encore en quête d’un élément supplémentaire en milieu de terrain.

Ce jeudi, lors d’un point-presse à Clairefontaine, Matuidi a eu à réagir par rapport à ces bruits qui ont circulé. Et, il n’a pas éludé le sujet, affirmant qu’il n’y avait rien avec la direction francilienne et que, de toute façon, il n’est pas et n’a jamais été tenté par un départ.

L'article continue ci-dessous

« C’est faux. J’ai toujours dit que je me sentais bien à la Juventus. Je suis dans l’un des meilleurs clubs du monde, a-t-il clamé. Bien sûr que Paris a une très grande place dans mon cœur. J’ai réalisé un rêve d’enfant en jouant au PSG. Mais aujourd’hui, je suis à la Juve, un grand club. Je prends beaucoup de plaisir avec la Juve et pour moi, la question ne se posait pas ».

Pour rappel, Matuidi a passé six ans au PSG, disputant un total de 295 matches et marquant 35 buts, toutes compétitions confondues. Et il a été champion de France à cinq reprises avec cette formation.

Le champion du monde se plait chez les Bianconeri alors que son statut reste fragile et qu’il doit faire face à une rude concurrence à son poste. Durant le mercato, la direction turinoise l’aurait même prétendument mis sur la liste des joueurs à transférer. Cela n’a cependant en rien touché l’intéressé. « Moi je réponds en jouant au foot. C’est ce que je sais faire. Vous, vous parlez et moi je joue, je ne lis pas », a rassuré Matuidi.