Bixente Lizarazu : "Une adversité bien différente face aux Allemands"

Le Champion du Monde 1998 prévient : l'Allemagne a des qualités bien supérieures aux récents adversaires de l'Équipe de France.

L'Europe entière s'y accorde : la France a les armes nécessaires pour remporter cet Euro 2020. Champions du monde en 2018, les Bleus ont la ferme intention de prendre leur revanche, cinq ans après la désillusion en finale de l'Euro 2016, face au Portugal (1-0). Mais méfiance, le chemin jusqu'au titre s'annonce des plus corsés...

Et pour cause, la France, accompagnée de l'Allemagne, du Portugal et de la Hongrie est tombée dans le groupe le plus relevé de la compétition. D'ailleurs, le premier rendez-vous face à la Mannschaft, le 15 juin prochain (21h00), s'annonce compliqué. C'est en tout cas le message de Bixente Lizarazu, ancien international français.

"Il va falloir faire des efforts défensifs plus poussés"

"Les feux sont au vert. Mais il va y avoir une adversité bien différente face aux Allemands. C'est une équipe qui aime aussi avoir le ballon. Ça va changer du pays de Galles et de la Bulgarie qui n'en voulaient pas", a d'abord prévenu le champion du monde 1998, dans une chronique publiée par L'Equipe, mercredi.

"La France va avoir affaire à une équipe qui joue beaucoup sur la transition. Il va falloir faire des efforts défensifs plus poussés. La France n'a pas été mise à l'épreuve dans ce registre sur ses deux matchs de préparation. Il faudra vite être dedans à Munich", a ensuite ajouté Bixente Lizarazu, qui s'attend à des transitions rapides.

"La clé face à l'Allemagne va résider dans la capacité à récupérer les ballons rapidement et collectivement pour que nos attaquants en profitent vite", a-t-il analysé. Si l'Allemagne a en effet de sérieux arguments, force est de constater que les hommes de Joachim Löw auront eux aussi fort à faire pour contenir les tricolores.