Bernardo Silva massacré après son penalty

L'icône néerlandaise Marco van Basten a critiqué Bernardo Silva après son penalty raté lors de la défaite de City contre le Real.

City a été éliminé de la Ligue des champions au stade des quarts de finale par les géants espagnols, dans un match qui s'est terminé 4-4 sur l'ensemble des deux matches avant qu'une séance de tirs au but ne soit nécessaire. Avant que le coup de pied de réparation d'Antonio Rudiger n'envoie les Madrilènes en demi-finale, la tentative de Silva des 12 mètres a été facilement repoussée par le gardien Andriy Lunin, qui n'a pas eu besoin de bouger pour faire l'arrêt.

Après le match, le héros néerlandais Van Basten a vivement critiqué la tentative de penalty du Portugais. Il a déclaré sur Ziggo Sport : "Si vous parlez d'un penalty mal tiré, alors c'est un penalty mal tiré : "Si vous parlez d'un penalty mal tiré, alors c'est un penalty mal tiré. Si le gardien choisit un corner, il peut encore le botter du pied.

Celui-ci a été particulièrement mal tiré, vraiment très mal tiré. Il peut le marquer, il peut attendre de voir ce que fait le gardien, mais il ne fait rien de tout cela. Il la tire à mi-hauteur, pas dans le coin et pas fort. Ça ne peut pas être pire".

L'article continue ci-dessous

Avant ce choc de poids à l'Etihad mercredi, Silva avait dit que City visait un deuxième triplé consécutif, mais Madrid a mis fin à ce rêve par la plus petite des marges. Ils peuvent encore remporter la Premier League et la FA Cup, cependant, et c'est ce que Pep Guardiola encouragera son équipe à faire. Silva, la star de City, peut se racheter samedi lorsque les hommes de Guardiola affronteront Chelsea en demi-finale de la FA Cup à Wembley, avant de se rendre à l'Amex pour affronter Brighton jeudi en Premier League.