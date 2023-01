Bernardo Silva : "Haaland se moque de toucher le ballon"

Bernardo Silva tente d'expliquer l'improbable réussite de son coéquipier depuis le début de la saison, notamment à travers son style de jeu.

Si Sergio Aguero a été le point de mire de l'attaque lors de son passage record chez les Blues, Pep Guardiola s'est contenté de se passer d'un buteur hors pair pendant la majeure partie de son règne à l'Etihad Stadium. Cette approche a changé avec l'arrivée du prolifique attaquant norvégien Haaland. Le joueur de 22 ans, qui a trouvé le chemin des filets à 27 reprises cette saison, a permis de mettre de côté l'expérience du faux 9 pour se concentrer uniquement sur le but.

Le milieu de terrain portugais Silva s'est exprimé sur l'état d'esprit d'Erling Haaland et sur la manière dont il peut contribuer à renforcer la puissance offensive de City : "Le truc avec Erling, c'est qu'il ne se soucie pas de toucher le ballon. Il fait partie de ces joueurs qui, par exemple, si vous le faites jouer en tant que faux neuf, comme Foden, après un match à cette position, ce n'est pas facile parce que vous ne touchez pas souvent le ballon et vous êtes frustré parce que vous avez besoin de toucher le ballon pour sentir que vous faites partie du jeu.

"Ce qui est bien avec Erling, c'est qu'il est là et s'il ne touche pas le ballon pendant 30 minutes, mais qu'il le touche une fois et qu'il marque, il est heureux et ravi. C'est génial d'avoir ce genre de joueur qui se concentre sur la finalité de l'action, car il sait pourquoi il est là et il le fait parfaitement.

"Il sait ce qu'il doit faire et le fait à la perfection. Vous avez vu qu'il a marqué deux buts [contre Leeds] et qu'il n'était pas content parce qu'il aurait pu en marquer plus dans ce match. C'est tout simplement fou parce que n'importe quel autre joueur serait aux anges s'il marquait deux buts, mais il était heureux et pas totalement heureux parce qu'il pensait qu'il aurait pu marquer plus, ce qui montre à quel point il est ambitieux, à quel point il est concentré pour aider l'équipe et s'améliorer chaque jour. Je suis très heureux que nous ayons un joueur comme lui."

Haaland a été une révélation pour City depuis qu'il a été transféré du Borussia Dortmund, et les records continuent de tomber autour de lui, mais ses efforts n'ont pas suffi à propulser les Skyblues en tête du classement de la Premier League, avec sept points de retard sur le leader Arsenal après 16 journées.

City, dont Haaland est en tête du classement des buteurs de Premier League avec 21 réalisations, sera de retour en action jeudi lors d'un déplacement à Chelsea.