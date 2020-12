Berlin-Dortmund (2-1) - Le Borussia chute, Moukoko marque l’histoire

Après avoir retrouvé le chemin de la victoire à Brême (2-1) mardi, Dortmund a retrouvé celui de la défaite face à Berlin (1-2). Malgré Moukoko !

No Haaland, no party ? La formule se vérifie depuis la blessure de l’attaquant norvégien au début du mois de décembre, avec un match nul et deux défaites concédés en par Dortmund, dont une dernière ce vendredi sur la pelouse de l’Union Berlin (1-2).

16 ans et 28 jours, Moukoko entre dans les livres d'histoire

Après l’humiliation face à (1-5), la formation allemande avait pourtant retrouvé le chemin de la victoire à Brême (2-1) mardi, mais elle n’a pas réussi à enchaîner face à des Berlinois rapidement mis sur de bons rails par Awoniyi (57e).

Et pourtant, Dortmund a pu compter sur le remplaçant attitré d’Haaland pour égaliser trois minutes plus tard (60e). Car un phénomène en cache souvent un autre, et Moukoko est devenu ce vendredi le plus jeune buteur de l’histoire de la , à 16 ans et 28 jours !

Plus d'équipes

16 ans et 28 jours



Youssoufa Moukoko est devenu ce vendredi le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga #FCUBVB pic.twitter.com/7qmG6qSri3 — Goal (@GoalFrance) December 18, 2020

De quoi remettre immédiatement les Marsupiaux dans le coup, mais ces derniers ont une nouvelle fois été victimes de leur perméabilité défensive avec le but de Friedrich, au terme d’un cafouillage sur corner (78e).

Un coup de massue. Celui de trop. Et malgré Moukoko et la possession du ballon, Dortmund n’a pas réussi à revenir. Conséquences ? Le Borussia reste provisoirement 4e du championnat avec 22 points, mais Berlin n’est plus qu’à une longueur…