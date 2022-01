Bergerac élimine Saint-Etienne de la Coupe de France

Après avoir déjà sorti le FC Metz en 32es de finale, le Bergerac Perigord FC a réussi l’exploit d’éliminer une autre équipe de l’élite française. Ce dimanche, cette surprenante formation de National 2 a pris la mesure de l’AS Saint-Etienne.

Bergerac n’a pas volé sa qualification

Bergerac a bouté les Verts hors de la compétition. Et c’est tout sauf immérité. Il ne s’agit guère d’un hold-up. Les amateurs ont parfaitement maitrisé les pros et cela se vérifie à travers le nombre de tirs cadrés de Stéphanois. Ils n’en ont que trois.

Et pour assurer la victoire, les locaux s’en sont remis à Romain Escarpit. A un quart d’heure du terme, ce dernier s’est mué en héros en trompant la vigilance de Bernardoni.

Il fallait voir la communion des joueurs de Bergerac avec leur public au coup de sifflet final pour mesurer leur immense joie. Une joie qui contrastait avec le désarroi des Foréziens et de leur coach Pascal Dupraz. La saison de ces derniers ressemble de plus en plus à un annus horribilis.

Bergerac ne sera pas l’unique formation de National 2 à disputer les quarts de cette prestigieuse compétition. Ça sera aussi le cas de Versailles FC, tombeur la veille de Toulouse. C’est même arrivé quatre fois lors des neuf dernières saisons, dont l’année dernière avec Canet-Roussillon et Rumilly Vallières.

A noter que c’est aussi la deuxième fois en huit ans que l’ASSE se fait éliminer par une équipe de quatrième niveau après 2014 avec l’AS Cannes.