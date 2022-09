Benzema s’exprime après sa razzia de trophées individuels

L’attaquant français Karim Benzema est très fier d’avoir conquis le trophée Pichichi en Espagne la saison dernière.

L'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, a fait part de sa fierté après avoir remporté le prix Pichichi de la saison dernière. Outre ce trophée-là, il a aussi reçu le prix Di Stefano et le trophée Hyundai Supporters' MVP lors de la remise des prix Marca mercredi soir.

Benzema veut « toujours en faire plus »

C'est la première fois que Benzema remporte le Pichichi, et cela intervient après une saison au cours de laquelle il a marqué 27 buts. "Je me sens très fier de mon travail", a-t-il déclaré. "Je pense que cette année va être une année difficile. Je veux toujours en faire plus. Je vais essayer d'en faire plus, cela inclut gagner La Liga, marquer beaucoup de buts et surtout, prendre du plaisir sur le terrain".

Toujours aussi humble et altruiste, KB9 a ensuite cherché à rendre hommage à ses coéquipiers en club. "C'est un trophée très important pour moi, grâce à mes coéquipiers. Sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Merci aux fans, au club et au président aussi".

Benzema fier de ses buts contre le PSG

Benzema a également fait part de ses ambitions pour la suite de la saison : "Chaque année est différente, chaque année nos rivaux veulent gagner LaLiga et nous verrons ce qui se passe cette année. Mais nous sommes forts et nous allons voir ce qui va se passer."

Quant à savoir quel but de la saison dernière est resté dans son esprit, Benzema n’a pas trop hésité. "Si c'est en LaLiga, je pense à celui contre Séville à la dernière minute. En Ligue des champions, ce sont ceux contre le PSG, c'était une soirée spéciale".