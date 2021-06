Benzema révèle son échange avec Cristiano Ronaldo

Karim Benzema est revenu mercredi en conférence de presse sur les mots qu’il a échangés avec Cristiano Ronaldo.

Ce n’est un secret pour personne que Karim Benzema et Cristiano Ronaldo s’apprécient beaucoup et se vouent un respect mutuel depuis leur passage commun au Real Madrid (entre 2009 et 2018). Ceux qui en doutaient ont pu le voir de leurs propres yeux mercredi soir.

Benzema et Ronaldo, les inséparables

A l’occasion de leur première opposition comme adversaires depuis le départ de CR7 pour Turin, les deux joueurs ont passé un très bon moment mercredi à Budapest. Et pas seulement à cause du doublé que chacun des deux a inscrit. La France et le Portugal se sont en effet quittés sur un score de deux buts partout, et ils ont été les seuls réalisateurs de cette partie.

Outre leur affrontement à distance, les deux attaquants ont pu savourer un petit moment d’échange à la mi-temps de la rencontre. Ils étaient tout sourire, bras dessus, bras dessous en regagnant les vestiaires. Et, ils ont même pris la peine d’échanger leurs maillots respectifs.

A la fin du match, Benzema a été interrogé sur la discussion qu’il a eue avec son ex-coéquipier. « Ça fait plaisir de le revoir, de toute façon le bout de chemin qu’on a fait ensemble… On a joué huit-neuf ans tous les deux au Real Madrid, on a marqué des buts, gagné des trophées. On a échangé, on s’est souhaité bonne chance pour la suite en club et en sélection et surtout de continuer à prendre du plaisir sur le terrain et continuer à faire la différence », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Le résultat de parité a permis aux Bleus et aux Lusitaniens de se qualifier ensemble, au même titre que l’Allemagne, qui a fait nul contre la Hongrie. Benzema et Ronaldo pourraient espérer se retrouver une deuxième fois face à face dans ce tournoi. Ça sera en demi-finale si chacune des deux sélections réalisent un sans-faute.

A noter qu’il y a déjà eu des duels dans le match entre Ronaldo et Benzema avant celui d’hier. A l’époque où il jouait à Lyon, KB9 avait affronté Ronaldo lors d’une rencontre de C1 contre Manchester United. A l’époque, c’est le Portugal qui a eu le dernier moment.