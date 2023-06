Benzema rend hommage à Ronaldo à son arrivée en Pro League

Karim Benzema a eu une interview avec le compte officiel d'El Ittihad sur Twitter. Il y évoque son grand ai Cr7.

- C'est un grand sentiment, je suis heureux de rejoindre ce club légendaire

- Bien sûr, c'est un nouveau défi pour moi, une nouvelle vie, alors je suis très impatient de commencer à m'entraîner.

- Pourquoi Al-Ittihad ? Parce que c'est l'un des plus grands clubs d'Arabie saoudite, qu'il compte de nombreux supporters passionnés et que l'équipe a remporté de nombreux trophées.

- Pourquoi avoir déménagé en Arabie saoudite ? Parce que je suis musulman, que c'est un pays musulman et que j'ai toujours voulu vivre ici.

- Je suis très fier des trophées que j'ai remportés avec le Real Madrid et je suis très heureux de la façon dont j'ai terminé ma carrière là-bas. J'espère maintenant faire la différence avec ma nouvelle équipe, en mettant à profit ma longue expérience du football.

- C'est un nouveau chapitre de ma carrière et j'espère aider mon nouveau club à devenir encore meilleur, même s'il est au sommet en ce moment, ce club a beaucoup de passion et appartient au sommet.

- Le stade est exceptionnel, et je le répète, il y a beaucoup de passion entre les supporters, ils sont la partie la plus importante du club pour nous motiver à être la meilleure équipe sur le terrain.

- Gagner des titres est très important, c'est difficile mais pas impossible, nous ferons de toute façon de notre mieux pour le club et les fans.

- Mon ambition est très élevée et je veux réaliser de grandes choses ici, car c'est important pour moi, pour l'Arabie saoudite et pour mon club, car je veux laisser un énorme héritage derrière moi.

- Il y a tellement de grands noms qui jouent dans ce championnat, Cristiano Ronaldo et maintenant moi, qu'il est très important de montrer que le football saoudien peut avoir un impact international, car il ne s'agit pas seulement de bien jouer ici, je devrais apporter ici le succès que j'ai réussi à obtenir en Europe et jouer de la même manière que je le faisais avec le Real Madrid.

A propos de Cristiano Ronaldo

- C'est mon ami et il est ici, c'est incroyable de le voir ici en Arabie Saoudite. Il représente aussi la nouvelle ère du football dans ce pays et les progrès qui s'y produisent, ce qui est important au niveau international.

- La vie est différente ici, je suis déjà venu en Arabie Saoudite et je m'y suis senti bien. Le plus important, c'est que c'est un beau pays musulman et que tout le monde l'aime, et les gens ici m'aiment et je le sens, parce que c'est l'endroit où je me sens le mieux.

- Ma famille a été très heureuse lorsque je lui ai annoncé que j'allais m'installer ici, elle m'accompagne, ce qui est très important, car l'Arabie saoudite est le meilleur endroit pour nous.

- Je veux parler couramment l'arabe, Mekka est très proche de moi ici, ce qui est très important pour une personne engagée comme moi.

- Mon message aux jeunes qui aiment le football est de construire leurs rêves et de travailler dur en respectant les règles de ce jeu, de ne jamais abandonner et de toujours travailler dur pour atteindre vos rêves.

- Le football est très important pour les hommes et les femmes, c'est pourquoi nous devons soutenir tous ceux qui le pratiquent.