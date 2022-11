Benzema remplacé ? Deschamps tranche

Didier Deschamps s'est exprimé sur le cas Karim Benzema. Sera-t-il remplacé ?

Un gros coup dur. Karim Benzema, touché à la cuisse gauche, ne jouera pas le Mondial. Didier Deschamps, interrogé par Téléfoot, a indiqué qu'il ne le remplacerait pas.

"C’est un gros coup dur, bien évidemment. Il avait tout fait, nous aussi. Sur un geste quasi anodin, c’est l’autre jambe qui lâche. Les examens ont confirmé une lésion trop importante par rapport aux échéances qui nous attendent. Une indisponibilité trop longue", a glissé DD. "Je ne vais pas le remplacer. Pourquoi ? Parce que je l’ai décidé simplement. C’est suffisant de rester à 25."

"Tout avait été fait, ce n’est pas une rechute. Il a un souci de l’autre coté. Ca ne fait jamais plaisir, et ca ne donne pas le sourire. Déjà on avait perdu Christopher et tout le monde était très triste. La, c’était Karim. Mais on a un

objectif et le groupe sait ce qu’il attend. On attend un groupe de qualité et solidaire. J’ai confiance en eux. Et on va déjà tout faire sur ce premier match (...) Varane ? Il sera disponible pour mardi", a ajouté le sélectionneur.

Antoine Griezmann s'est également exprimé au sujet de son compère d'attaque. En voyant son visage après l’entrainement, on savait que ce n’était pas bon signe. Il était très triste dans le bus. Et on est tristes pour lui. Mais c’est important pour nous de ne pas baisser les bras, travailler et penser au 1er match contre l’Australie."