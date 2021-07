Benzema promet un retour en force des Bleus

Karim Benzema est certain que l’équipe de France reviendra plus forte après son échec à l’Euro.

L’équipe de France n’a pas été capable de passer le cap des 8es de finale à l’Euro 2000. Après avoir remporté un seul match dans cette compétition, elle a baissé pavillon face à la Suisse. Ce parcours ne peut être considéré que comme un échec, surtout pour une sélection championne du monde.

Depuis cette défaite aux tirs au but contre la Nati, les joueurs tricolores et leur coach sont confrontés à une pluie de critiques. Leur jeu est remis en cause, mais pas seulement. L’état d’esprit qu’ils ont affiché prête aussi débat, et certains estiment même que ça a été la principale raison de leur déroute.

Les Bleus ont au moins le mérite d’assumer leurs responsabilités. A l’image de ce qu’avait fait Hugo Lloris dès la fin du match contre les Helvètes, ils ont reconnu avoir fauté. Mais, après avoir constaté les dégâts et mesuré les conséquences de cette élimination, l’heure est déjà à la remobilisation.

Ce dimanche, Karim Benzema a publié un message sur les réseaux sociaux dans lequel il affirmait qu’il était déjà tourné vers l’avenir. Celui qui fut l’un des meilleurs français dans ce tournoi, avec quatre réalisations à son actif, pense déjà à la suite et aux échéances qui arrivent.

L'article continue ci-dessous

« On reviendra plus fort »

« J’aurai aimé voir notre équipe de France au sommet, merci de toujours croire en nous. On reviendra plus fort », a écrit l’attaquant du Real, en publiant une vidéo de ses meilleures actions lors du match contre la Suisse.

Benzema a retrouvé l’équipe de France au bout d’une absence de cinq ans et demi. Ce fut un contexte particulier et il aurait pu redouter ce come-back vu que les cartes ont été rebattues en attaque avec sa présence. Finalement, tout s’est bien passé. L’intéressé s’en félicite, et il ne manque pas de remercier tous ceux qui ont participé à sa bonne (ré) intégration. « Je tiens également à remercier toute l’équipe, le staff et toute la France d’avoir accueilli mon retour avec autant de bienveillance », a indiqué KB9.

Bien qu’âgé de 33 ans, Benzema n’a aucune intention de prendre sa retraite internationale. Il compte bien disputer d’autres compétitions majeures avec son pays, à commencer par la Coupe du Monde au Qatar. La reprise des éliminatoires ça sera dès le mois de septembre prochain.