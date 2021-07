Le tacle déguisé de Southgate aux Bleus

Gareth Southgate estime que si son équipe est en demie de l’Euro c’est grâce à la bonne atmosphère qui règne en son sein. Contrairement à la France.

Pour la première fois de son histoire, l’Angleterre s’est invitée samedi soir en demi-finale d’un championnat d’Europe. Vainqueurs de l’Ukraine, les Three Lions ne sont plus qu’à deux matches du sacre continental.

Les Anglais sont allés loin grâce à leur solidité défensive, vu qu’ils n’ont pris aucun but en cinq rencontres. Une première dans un grand tournoi depuis l’Italie au Mondial 1990. Et il y a aussi l’efficacité de Raheem Sterling (3 buts inscrits), ou le réveil d’Harry Kane, auteur de trois réalisations depuis l’entame de la phase à élimination directe.

Autant d’atouts que Gareth Southgate, le coach de l’équipe, aurait pu choisi de mettre en avant au moment de livrer la recette du succès. Mais, le technicien anglais a plutôt insisté sur un autre facteur, à savoir la solidarité au sein du groupe. Pour lui, c’est la principale raison pour laquelle l’équipe est allée aussi loin.

« Des nations se sont fait sortir à cause d’un mauvais état d’esprit »

« Je pense surtout aux joueurs qui ne sont pas rentrés, a-t-il commencé par déclarer. Ils font partie intégrante de ce que l’on réalise, dans l’attitude. Ils sont phénoménaux dans leur sacrifice et leur esprit incroyable. C’est difficile de maintenir tout le monde motivé, impliqué et qu’ils sentent qu’ils sont appréciés. Mais si on en est en demi-finale, c’est grâce à cet esprit. J’ai vu plusieurs nations éliminées à cause d’un mauvais état d’esprit ».

La dernière phrase s’apparente à une pique masquée envers l’équipe de France. Et ça ne serait pas immérité, tant les Tricolores ont été défaillants dans ce domaine. Si soudés lors du triomphe russe, ils se sont laissés emporter par leurs égos et les ambitions personnelles et la sanction a été immédiate. Reste à espérer qu’ils en tireront les enseignements nécessaires et qu’ils sauront instaurer la même union sacrée que les Anglais lors de leur prochain tournoi continental.