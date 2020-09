Benzema, Lacazette, Aouar... les vérités de Juninho

Le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais a balayé plusieurs dossiers chauds du club rhodanien sur le marché des transferts.

Juninho ne chôme pas. C'est le moins que l'on puisse dire. Arrivé au poste de directeur sportif de l'Olympique Lyonnais à l'été 2019, le Brésilien multiplie les coups de fil en coulisses afin de trouver les meilleurs joueurs possibles pour les Gones. Juninho a notamment été à l'origine de l'arrivée de Bruno Guimaraes l'hiver dernier. Au micro de RMC Sport ce mardi, le directeur sportif de l'OL a évoqué le cas Depay, mais pas que. En effet, le Brésilien a fait une large revue des dossiers chauds de l'OL, parlant notamment de sa stratégie pour faire revenir Karim Benzema chez les Gones.

"C’est notre rêve de voir Karim terminer chez nous. Aujourd’hui, il est encore très performant. C’est intéressant, même pour lui, s’il accepte de revenir, de ne pas arriver vraiment sur la phase descendante. Mais je pense que c’est quelqu’un qui fait beaucoup attention à lui physiquement et qui a des capacités physiques importantes. C’est le rêve de tout le monde ici de le voir revenir chez nous pour faire peut-être deux saisons, jouer la avec nous, marquer des buts, nous aider à avoir de bons résultats, être un leader, porter le brassard, apporter toute son expérience avec ses quatre victoires en C1, dont il est l’un des meilleurs buteurs" , a expliqué le Brésilien.

"Est-ce qu’on va réussir ou pas ? Je ne sais pas. Bien sûr, il va falloir un effort car on ne peut pas payer le salaire qu’il touche au . Il y a eu de belles approches, il y a beaucoup de respect entre nous, on a joué ensemble, je l’ai connu quand il est arrivé chez les pros à 17 ans, on s’entendait très bien à la différence de ce que les gens pensaient à l’époque et je pense l’avoir beaucoup aidé par rapport aux discussions qu’on avait à l’époque. C’est quelqu’un avec un talent incroyable. Avec toute son histoire, c’est un rêve pour nous ", a ajouté Juninho.

"J'ai pensé à un prêt pour Lacazette"

Le directeur sportif de l'OL a évoqué un retour de Lacazette et d'Umtiti : "Si tu perds Marçal et qu’Umtiti arrive, tu gardes tes trois défenseurs. Mais ces joueurs dont on parle, le niveau de contrat n’est pas le nôtre. J’ai appelé Lacazette en janvier pour discuter. J’ai pensé à un prêt de six mois et il repart à ou ailleurs, mais quand tu regardes le niveau du contrat, c’est pas pour nous. On ne peut pas payer le salaire de Umtiti. Sauf si le joueur fait un effort et a envie de rentrer à la maison, je vais le chercher tout de suite" .

Juninho a également parlé de l'avenir d'Aouar et Dembélé : "On n’a rien reçu officiellement. Ce sont des joueurs dont on a reçu des appels mais pas d’offre officielle. Ce sont des joueurs qui ont beaucoup de valeur. Houssem connaît bien la maison, il est chez nous depuis longtemps, on a vu lors du Final 8 ce qu’il était capable de faire lorsqu’il est vraiment concentré sur le match. Je ne dirais pas que la porte est ouverte, mais on risque de perdre Houssem et Moussa bien sûr. Mais c’est sûr qu’on va pas perdre les trois en même temps. On a déjà des dossiers derrière, je suis ouvert à tout expliquer de la meilleure façon possible. Je ne vais pas donner de noms derrière, on a des joueurs de même niveau ou peut-être qui sont plus ambitieux pour continuer chez nous.

"Une offre d'Arsenal pour Aouar ? Je m’entends très bien avec le directeur sportif. On a parlé au téléphone. Il est vraiment apprécié par Arteta. Il y a eu certaines discussions pour Matteo qui est aussi un bon joueur. Il était évoqué pendant la discussion. Mais ce n’est pas le profil dont on a besoin, on a été bien clair. Si c’est comme cela, ça ne nous intéresse pas du tout, c’est ce qu’on a arrêté. Je ne sais pas si Houssem est prêt pour changer de projet pour une grande équipe de comme le PSG ; Pour City, bien sûr que Guardiola apprécie le joueur mais est-ce que c’est le profil qu’ils cherchent aujourd’hui? On ne sait pas non plus et on n’a pas reçu d’offre officielle ", a conclu le Brésilien.