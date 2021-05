Benzema invite Mbappé à rejoindre le Real

Karim Benzema serait content de pouvoir compter sur Kylian Mbappé parmi ses coéquipiers au Real Madrid.

Karim Benzema a retrouvé l’équipe de France cette semaine. Celui lui a permis de faire connaissance notamment de Kylian Mbappé. S’ils se sont souvent croisés sur les terrains en tant qu’adversaires, ces deux talents tricolores n’ont encore jamais évolué ensemble au sein d’une même équipe.

En conférence de presse ce dimanche, KB9 a étalé tout le bien qu’il pensait de son nouveau coéquipier. « C’est sûr que c’est un jeune joueur et que c’est un phénomène. On joue à une touche, il y a beaucoup de mouvement et de vitesse. Il est aussi adroit devant la cage. De toute façon, je n’ai pas besoin de vous dire quel type de jouer il est », a-t-il déclaré.

Benzema et Mbappé vont avoir tout le temps de se découvrir et affiner leur complicité technique à l’occasion de l’Euro qui se présente. Au grand bonheur de l’équipe de France. Sur la scène des clubs, ils portent en revanche des tuniques différentes. Mais peut-être pas pour longtemps.

L'article continue ci-dessous

« Il a tout pour être un joueur du Real »

Mbappé a toujours rêvé de s’engager en faveur de la formation merengue. N’ayant toujours pas rempilé avec Paris, il continue d’être annoncé comme possible recrue des vice-champions d’Espagne. La perspective de le voir débarquer du côté de Bernabeu enchante au plus haut point son compatriote.

« Mbappé au Real ? On verra ce qui se passe, mais en tous les cas il est le bienvenu à Madrid. Il a toutes les qualités pour être un joueur du Real Madrid, un jour je l’espère », a indiqué Benzema lors d’une interview accordée à M6.

La balle est maintenant dans le camp de Florentino Pérez, l’homme fort de la Casa Blanca, pour réunir ce duo et faire plaisir à tous les socios de son équipe. Bien sûr, la tâche ne sera pas du tout aisée et il n’est pas certain que le PSG cède son prodige aussi facilement.