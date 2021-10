Affaire de la sextape : Karim Benzema fixé le 24 novembre prochain

Le tribunal Versailles a mis son verdict dans l’affaire de la sextape en délibéré. Le jugement ne sera rendu que le 24 novembre prochain.

Karim Benzema va devoir encore attendre avant de savoir si oui ou non il a été jugé coupable dans l’affaire de la sextape. Alors qu’il attendait un verdict ce vendredi, le Français s’est vu signifier que le jugement a mis été en délibéré par le tribunal correctionnel de Versailles.

Ce vendredi, ses conseils ont plaidé et défendu sa cause. Ils ont ensuite demandé sa relaxation, affirmant encore une fois qu’il n’y avait aucune preuve de son implication dans le chantage supposé à l’encontre de Mathieu Valbuena.

L'article continue ci-dessous

Evidemment, ce n’est pas ce que pensent le plaignant et le procureur. Le parquet a réclamé 10 mois de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende à l’encontre de l’actuel attaquant de l’équipe de France. Les représentants du ministère public ont justifié la peine exigée par le fait qu’"il (Benzema) est porteur d'une image, d'une histoire, d'une notoriété, de toutes ces valeurs", et en précisant aussi "qu’on n’aurait pas passé autant de temps sur ce procès si ce n’était pas Benzema".

Benzema peut se concentrer sur le Clasico

Maintenant que l’affaire a été mise de côté pour un mois, Benzema va pouvoir se concentrer pleinement sur ses devoirs envers le club et la sélection. Dimanche, il participe avec le Real Madrid au Clasico tant attendu contre le Barça. Il le jouera avec l’esprit un peu plus libéré au regard des rebondissements du jour.

Notons que le retard de l’annonce du verdict peut aussi être considéré comme une bonne chose dans l’optique du Ballon d’Or. Les jurys appelés à voter pour cette récompense n’ont plus que trois jours pour le faire. Si un jugement défavorable avait été rendu ce vendredi, nul doute qu’il aurait impacté les chances du Français d’être sacré.