Benzema enfin de retour !

Karim Benzema est de retour à l'entraînement du Real Madrid. Excellente nouvelle pour Zidane !

La présence de Karim Benzema dans le derby dimanche prochain commence à devenir une éventualité tangible.

L'attaquant s'est entraîné ce matin avec le reste du groupe comme d'habitude et les sentiments étaient très positifs.

Benzema a travaillé dur pour surmonter une blessure aux adducteurs qui l'a contraint à travailler seul pendant un peu plus de deux semaines.

Samedi, il a une dernière séance d'entraînement pour continuer son retour en forme et Zidane décidera alors avec le joueur s'il est apte à être présent dans les onze de départ contre les rojiblancos.

Benzema s'est amélioré depuis sa blessure aux adducteurs. Le meilleur buteur de l'équipe merengue avec 17 buts, a déjà raté trois rencontres : le match de Ligue des champions contre Atalanta et le match de championnat contre Valladolid et la Real Sociedad.

Dans chaque match, les Blancs n'ont marqué qu'un seul but, avec deux victoires et un nul.

Alors que l'infirmerie du Real Madrid parraissait être sur le point de se vider enfin, les mauvaises nouvelles sont revenues. Le club espagnol a fait savoir ce jeudi, à l'issue de la séance d'entrainement collectif, que Mariano Díaz était blessé. Il sera donc absent contre l'Atlético de Madrid ce dimanche (16h15, Movistar LaLiga).

Le Real Madrid n'a pas donné plus de détails sur la période d'absence de Mariano, indiquant donc que c'est "en attente d'évolution". On s'attend cependant à ce qu'il soit arrêté environ deux à trois semaines. Zidane ne pourra pas compter sur lui pour les rencontres contre l'Atlético (dimanche 7 février), Elche (samedi 13), Atalanta (mardi 16) et le Celta (samedi 20). Après le match contre les Galiciens, ça sera la trêve internationale. Mariano sera de retour après, avec l'espoir que son club soit toujours engagé en Ligue des Champions.