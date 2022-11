Benzema enfin cash sur ses blessures avant la Coupe du monde !

Karim Benzema se livre enfin sur sa blessure. Va-t-il jouer la Coupe du monde ?

Absent avec le Real Madrid depuis plusieurs semaines, Karim Benzema a été accusé par les médias ibériques de lever le pied avant le Mondial qu'il doit disputer avec les Bleus. Le Français a répondu à ces accusations au micro de Téléfoot, ce dimanche.

"Je vais bien. J’ai eu des petites douleurs, un peu partout. Mais c’est normal. J’ai pris soin de moi. Je serai apte. Pas de problème. Je suis focalisé sur ce que je dois

faire. J’ai des gênes, ou tu peux jouer mais pas à 100%. Et moi j’ai besoin d’être à 100%. Mais j’ai bien travaillé physiquement. Et je n’ai jamais été inquiet. Pour l’Australie, je serai apte et présent. Titulaire ? Je ne sais pas.", a ainsi confié le Nueve.

"Une fierté de jouer cette coupe du Monde. On sait ce que ca représente. Pressé que ça commence. Du stress ? Non, juste envie de vite commencer. Pouvoir montrer ce qu’on peut faire devant des millions de personnes. Représenter la France." étoile ? Forcément, on y pense. Mais je ne me dis pas qu’il faut que je la gagne, car je ne joue pas tout seul. On est un groupe et tous les matches c’est

une finale. Et plus on s’en rapprochera et plus on se dira qu’il faut la gagne.", a aussi précisé Kb9 pour l'émission dominicale, lui qui voit les Bleus favoris.

"Sur le papier, on est les meilleurs et on ne doit pas se le cacher. Mais le football c’est 11 contre 11, mais il va falloir prendre nos adversaires avec ambition et

respect."

En termes de favoris, le Brésil fait aussi figure d'épouvantail. Benzema se méfie. "Le Brésil grand favori ? Un favori comme peut l’être l’Argentine, l’Espagne et la France. Mais c’est sur le terrain qu’il faut le montrer."