Benzema, "dans le Top 5 des meilleurs 9 de l’histoire"

Depuis qu’il a troqué son habit de joueur pour celui de consultant TV, Antonio Cassano dézingue à tout va et multiplie les critiques à l’encontre des stars du football international. Mais, il lui arrive aussi de tenir des compliments. Et ce week-end, il en a adressé quelques-uns à Karim Benzema.

L’ancien enfant terrible du football italien apprécie beaucoup l’attaquant merengue. Pour lui, il n’a d’ailleurs rien à envier aux meilleurs au monde à ce poste. « Je place Benzema au niveau de Ronaldo "Le Fenomeno", Van Basten, Ibrahimovic et Lewandowski : ce sont les cinq numéros 9 les plus techniques de l'histoire du football », a-t-il jugé dans une interview à DAZN.

Benzema à la hauteur de R9 et Van Basten

Cassano va même plus loin en confiant que KB9 est peut-être l’un des plus grands « neuf » qu’ait connue l’histoire et qu’il a fallu que Cristiano Ronaldo s’en aille pour qu’il parvienne enfin à le prouver : « En termes de buts et de passes décisives, il est peut-être le meilleur de tous les temps, mais n'oublions pas qu'il devait auparavant vivre dans l'ombre de Cristiano Ronaldo. Un peu comme Scottie Pippen et Michael Jordan dans la NBA ».

Benzema n’est pas le seul joueur du Real qui suscite l’admiration de l’ancien meregue. C’est aussi le cas des trois vétérans en milieu de terrain. "Casemiro me rappelle beaucoup Makélélé en tant que joueur intelligent et équilibré, quand Zidane l'a mis, ils ont gagné trois titres consécutifs en Ligue des champions. Je pense qu'avec Xavi, Iniesta, Pirlo et Rijkaard, Modric fait partie des meilleurs milieux de terrain que l'histoire du football ait jamais connus : c'est un génie. Kroos a remporté quatre Ligues des champions et une Coupe du monde, il est très fort et si vous jouez à un haut niveau pendant autant d'années au Real, cela signifie que vous êtes un champion ".

En revanche, Cassano a affirmé ne pas être un grand fan de Vinicius Jr. Il n’aime pas le côté fantaisiste de l’international brésilien. « Vinicius est plus rapide mais il ressemble beaucoup à Robinho : il vous dribble toujours en un contre un, il sait comment jouer au football mais il ne marque pas beaucoup et dans les derniers mètres, il ne frappe pas bien le ballon », a-t-il déclaré. Des opinions qui n’engagent bien sûr que lui.