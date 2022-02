Bensebaini sur les tablettes de MU

Rami Bensebaini, l’excellent latéral de Borussia Mönchengladbach, a suscité l'intérêt de Manchester United. Un transfert pourrait survenir lors de la prochaine intersaison.

Si MU s’intéresse à cet élément c’est en raison de l’inconstance de ces deux latéraux gauches que sont Luke Shaw et Alex Telles. L’ancien joueur de Montpellier et de Rennes aurait le profil pour pallier à ces différents manques. Et l’intérêt est réciproque car l’ex-sociétaire de Paradou serait également un grand fan des Red Devils.

Un renfort intéressant pour Manchester United

L'Algérien a été l'un des joueurs les plus en vue dans le championnat allemand au cours des trois dernières années. Il compte 17 buts et 7 passes décisives en 73 matchs, et cela illustre l’importance de son apport offensif. Il ne souffrira pas de comparaison avec Luke Shaw.

Le club italien de l’Inter était aussi intéressé par champion d’Afrique 2019, mais l'arrivée de Robin Gosens à San Siro a changé la donne. La voie est donc libre pour Manchester United et les Red Devils pourraient rafler la mise en cas d’une offre de 25M€.

Cette saison, Bensebaini a varié entre les positions de latéral, celui d'ailier et même d’arrière central dans une défense à 3. Il a marqué 5 buts et 2 passes décisives en 14 matchs. Il a un contrat jusqu'en 2023, donc la négociation pourrait être plus facile pour United s'ils demandent une réduction de prix.