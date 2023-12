Benrahma à l'OM, l'incroyable rebondissement

En quête d'un renfort offensif pendant la fenêtre de janvier, l'Olympique de Marseille suivrait les pistes menant à Suso età Saïd Benrahma.

Après un début de campagne compliqué et perturbé notamment par le départ de Marcelino dès le mois de septembre, l'OM va mieux sous la férule de Gennaro Gattuso. Suite à sox sorties sans s'incliner en Ligue 1, le club phocéen a retrouvé de l'ambition et ne pointe qu'à six points du podium à la mi-saison. De quoi donner des ailes aux recruteurs olympiens pour le mercato hivernal.

Et c'est justement les ailes que Marseille compte renforcer. Comme indiqué ce vendredi par le journal L'Equipe, l'OL quête un profil pour renforcer son attaque. Si des pistes en Turquie sont avancées sans en préciser les noms, les profils de Suso (FC Séville) et Saïd Benrahma (West Ham) auraient également été "évoqués" au sein du club.