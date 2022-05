À quelques heures du déplacement à Lille qui pourrait voir Monaco enchaîner un huitième succès de rang et mettre la pression sur Marseille, Rennes et Nice dans la course au podium, Benoît Badiashile s'est confié à Goal. La fin de saison sur le Rocher et l'impressionnante série de son équipe, la Ligue des champions, ses débuts sous les ordres de Thierry Henry, la Coupe du monde ou encore son avenir, le défenseur monégasque a abordé n'a éludé aucun sujet.

"Notre mentalité à changé, quand ça se passe mal on arrive à rester calme"



La bonne période actuelle de Monaco coïncide en partie avec votre retour de blessure. Quelle est votre importance au sein de l'équipe et quelles sont tes responsabilités ?

Ma responsabilité n'a pas forcément changé depuis mon retour de blessure. Le coach et le club ont toujours eu confiance en moi. J'ai eu la chance de revenir face à l'OM et on a su gagner ce match très important et la confiance est revenue assez rapidement. Maintenant on est dans une superbe forme.

Vous êtes justement sur une série de sept victoires après une période compliquée. Qu'est-ce que vous avez changé au sein de l'équipe pour inverser la tendance ?

Je pense que c'est surtout la mentalité qui a changé. Dans les matchs précédents, on n'était pas assez positifs dans les moments compliqués. Maintenant, le coach a réussi à ramener cette stabilité. On peut le voir dans certains matchs : quand ça ne se passe pas comme on le désire, on arrive à rester calmes et ça fait la différence. On sait qu'avec nos qualités, on peut faire basculer un match à tout moment.

En parlant de changement de mentalité, votre coéquipier Aurélien Tchouaméni accorde une grande importance à la préparation mentale. Avez-vous également quelqu'un pour vous aider à rester concentré ?Dans quelle mesure votre frère vous aide-t-il ?

Il y a un préparateur mental ici au club, donc je vais le voir avant chaque match. C'est peut-être aussi ce qui a fait la différence sur les derniers matchs donc je vais continuer à le faire. Et mon frère m'aide également beaucoup, il est toujours là à me conseiller et me guider puisqu'il a aussi connu le haut niveau.

À quel point est-ce important pour vous et l'AS Monaco de vous qualifier en Ligue des champions cette année, après l'élimination en barrages l'an dernier contre Donetsk ?

Tous les joueurs ont envie de jouer cette compétition. J'ai eu la chance de la jouer assez tôt. C'est une compétition que j'ai envie de jouer chaque saison. Et puis même, Monaco est un très grand club qui a l'habitude de la jouer, donc il s'agit de remettre le club à sa place.

"On était dans une période compliquée mais Thierry Henry a eu le courage de nous faire jouer"



Vous jouez contre Lille ce vendredi, qui est champion en titre. La Ligue 1 est particulièrement compétitive et la lutte pour les places européennes est très serrée. Pensez-vous que ce soit une bonne chose pour le championnat ?

C'est un plus pour notre Ligue 1, c'est bien que d'autres clubs puissent montrer leurs qualités en coupe d'Europe. Il y a beaucoup de clubs capables de faire de beaux parcours, on le voit en ce moment avec l'Olympique de Marseille. C'est une belle image pour notre championnat et j'espère que ce sera la même chose dans les années futures. Après, certains peuvent préférer d'autres championnats, c'est leur choix et je les comprends. Malgré ça, la France avance très bien aussi et j'espère que l'image de la Ligue 1 pourra changer à l'étranger.

Avec Aurélien Tchouaméni vous faites partie des jeunes talents du club. Comment pensez-vous que l'AS Monaco produit autant de jeunes joueurs ?

Monaco est un club qui fait énormément confiance aux jeunes. On a aussi de très bons dirigeants capables de dénicher certains talents comme Aurélien et on a un grand centre de formation. Quand on voit ces jeunes jouer, on comprend que la jeunesse à Monaco a énormément de talent.

Thierry Henry a joué un grand rôle dans votre carrière. Quelle influence a-t-il eu sur vous ?

Je suis très reconnaissant envers lui, il n'a pas hésité à me lancer à 17 ans, ce qui est très tôt pour un joueur de football. Il m'a montré toute sa confiance. On était dans une période compliquée mais il a quand même lancé plusieurs jeunes joueurs et a eu le courage de nous faire jouer. Je lui en serai reconnaissant tout au long de ma carrière.

"Si je continue de travailler, pourquoi ne pas espérer une place au Mondial ?"



L'équipe de France est-elle un objectif pour toi ? Dans quels aspects dois-tu progresser pour être appelé ?

Je pense que c'est une question de régularité, c'est quelque chose que je dois améliorer encore même si ça va de mieux en mieux. Tous les défenseurs centraux qui sont à ma place sont très réguliers, ils jouent des matchs de coupe d'Europe quasiment chaque semaine. Ce sont des joueurs comme Varane ou Kimpembe dont je m'inspire. De mon côté, je vais continuer à travailler pour pouvoir atteindre l'équipe de France. Je pense qu'avec la qualité que j'ai, si je continue de travailler pourquoi ne pas espérer avoir une place au Mondial ? Mais franchement, je ne suis focalisé sur ça, je me concentre sur le travail à effectuer avec Monaco et ce qui devra arriver arrivera.

Est-ce que tu as eu des contacts avec des clubs de Premier League ? Est-ce que tu aimerais jouer en Angleterre à l'avenir ?

On connaît tous la Premier League, pour moi c'est le meilleur championnat qui existe donc forcément il me fait rêver. Mais comme je l'ai déjà dit, je suis très bien à Monaco et je ne suis pas pressé de partir. J'ai eu certaines touches avec des clubs anglais, mais ce sont juste des contacts de pris.

