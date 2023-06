Benjamin Pavard figure toujours sur la liste de candidats du Barça.

Le FC Barcelone est toujours à la recherche d'un latéral droit cet été et, selon les dernières informations en provenance d'Allemagne, Benjamin Pavard figure toujours sur sa liste de candidats.

Le défenseur français, en fin de contrat l'été prochain, devrait quitter le Bayern Munich lors du prochain mercato. On ne sait pas encore combien le Bayern demandera en échange de Pavard.

Christian Falk, rédacteur en chef de BILD, a révélé à Caught Offside qu'aucun club n'a encore fait un pas décisif pour Pavard, qui est sélectif quant à sa destination.

"Liverpool et Pavard. Ils ont parlé avec les agents mais n'ont jamais été concrets avec le club et c'est aussi la position des autres clubs. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui intéressent Pavard. Il y avait et il y a le Barca, il y a Liverpool, Chelsea, et si City est sur la table, City aussi", a expliqué Falk dans une chronique exclusive de Substack.

Compte tenu des ressources des trois autres clubs mentionnés par Falk, les chances de voir Pavard arriver à Barcelone semblent encore faibles. Les Blaugrana ont pourtant l'habitude de convaincre des joueurs de les rejoindre contre des offres plus lucratives, comme on l'a vu avec Ilkay Gundogan.

L'intérêt (ou le manque d'intérêt) de City pourrait être décisif. Liverpool et Chelsea ne disputeront pas la Ligue des champions la saison prochaine, ce qui jouera sans doute en leur défaveur dans les négociations.