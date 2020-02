Benjamin Mendy raconte le "fantastique" Marcelo Bielsa

L'actuel défenseur de Manchester City a raconté son expérience à Marseille sous les ordres de Marcelo Bielsa, un entraîneur particulièrement marquant.

Champion de avec l'AS en 2017, puis deux fois Champion d'Angleterreavec en 2018 et 2019, Benjamin Mendy est un modèle de progression pour beaucoup de jeunes, lui qui, après avoir été formé au Havre, avait ensuite fait étape à l' . Un parcours sous le signe d'une progression linéaire, notamment mis en lumière par un titre de Champion du Monde remporté en 2018 avec l'Equipe de France.

Si le palmarès du latéral gauche a de quoi rendre jaloux de nombreux joueurs, force est de constater que le natif de Longjumeau le doit en grande partie à un certain Marcelo Bielsa, son ancien entraîneur du côté de l'OM. Et pour cause, le technicien argentin a été l'un des premiers à faire confiance à Benjamin Mendy, descellant très rapidement en lui un potentiel pouvant l'amener sur le devant de la scène. De ce fait, c'est tout naturellement que Marcelo Bielsa est très apprécié par le défenseur français, qui s'est d'ailleurs confié à son sujet dans un entretien accordé à Four Four Two, évoquant surtout sa personnalité pour le moins... originale.

"C’est une grande personnalité, un entraîneur fantastique"

"Il parlait tout le temps en espagnol, c’est dire à quel point il était concentré uniquement sur le jeu. Il avait toujours un gars avec lui pour traduire. Pour notre premier match, c’était un amical, et certains membres du staff avaient fait des blagues. Il n’aimait pas ça. Alors, il leur a dit de ne pas venir, il n’y avait que les joueurs, Bielsa et le médecin", s'est rappelé Benjamin Mendy, avant de raconter une autre anecdote au sujet de l'actuel entraîneur de , en Championship.

"Une fois, je me suis endormi lors d’une causerie, et quand je me suis réveillé, j’ai eu peur. Plus tard, il m’a dit : 'Si tu dors, c’est bien. Un jour, tu vas ouvrir ton esprit et écouter. Tu seras conscient de tout.' J’ai vu, j’ai appris et je lui ai posé des questions, cela m’a beaucoup aidé (...) C’est une grande personnalité, un entraîneur fantastique, et il fallait le respecter pour ce qu’il faisait", a expliqué le Champion du Monde 2018. Ce n'est pas pour rien si Marcelo Bielsa se fait surnommer "El Loco".