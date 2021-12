Benitez s’oppose au départ de Lucas Digne

L’international français Lucas Digne commence à susciter l’intérêt de quelques grands d’Europe, lui qui a déjà évolué par le passé au Barça et au PSG. La Juventus et Naples se seraient notamment renseignés à son sujet, avec l’espoir de le faire revenir en Italie.

Cependant, du côté d’Everton, on n’a nullement l’intention de le laisser filer. Rafael Benitez, le coach de l’équipe, a même mis son véto au transfert de l’ancien parisien.

Benitez ne veut pas entendre parler d’un départ

"Je veux être très clair : depuis le tout début, Lucas a été un acteur clé pour nous, a confié le manager des Toffees dans un entretien à Liverpool Echo. C'est un joueur important et il travaille dur pendant les matches et les entraînements. Lucas est notre joueur. Les autres acteurs du marché, tout le monde peut en parler, mais ma principale préoccupation est de me concentrer sur les joueurs que j'ai et les joueurs disponibles. Lucas est l'un de ces joueurs, alors j'espère qu'il pourra être disponible (pour affronter Burnley)."

Bien remis de la grave blessure qu’il avait contractée la saison dernière, Digne est redevenu un élément essentiel d’Everton. Il a joué 15 rencontres toutes compétitions confondues en 2021/2022, tous en tant que titulaire.

Soucieux de disputer le Mondial 2022 avec l’équipe de France, Digne devrait faire attention à son futur choix de carrière. Par le passé, pour avoir voulu viser trop haut, il a raté quelques importantes avec les Bleus. Miser sur la stabilité en restant à Goodison Park pourrait être une décision judicieuse.