Benfica - PSG 1-1, coup d'arrêt pour Paris

Benfica a tenu le PSG en échec pour le choc de la soirée en Ligue des champions. Messi a inscrit un joli but.

Déjà lauréat de la Juventus (2-1) et du Maccabi Haïfa (1-3), le PSG se frottait à un Benfica encore invaincu pour confirmer sa place de leader et regarder vers les huitièmes de finale. De son côté, le SLB avait vaincu le Maccabi Haïfa (2-0) et la Juve (1-2).

Messi offrait l'ouverture du score au PSG grâce à son réalise à la 22e minute. L'Argentin repiquait depuis le flanc droit et transmettait à Mbappé qui relayait vers Neymar à l'entrée de la surface. Le Brésilien alimentait à nouveau l'Argentin qui, aux seize mètres, ouvre le score d'un bel enroulé du gauche. 1-0.Dominateur, le Benfica égalisait peu avant le repos. Grimaldo centrait du droit vers l'entrée des six mètres, Ramos ratait la balle mais pas Danilo qui prolongeait dans sa propre cage.

1-1 au repos, les Portugais, qui avaient déjà buté trois fois sur Donnarumma (8e, 14e, 18e), étaient mal payés au repos.

En seconde période, Odisseas Vlachodimos, collé à son montant gauche, était bien placé pour renvoyer du genou droit une tentative de Hakimi.

Le même Vlachodimos s'offrait encore une nouvelle parade 8 minutes plus tard à Mbappé, qui visait la lucarne d'un bel enroulé.

1-1, ce sera néanmoins le score final. Paris se heurte à une bonne équipe portugaise et concède le nul.