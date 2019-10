Benfica-OL : un match "spécial" pour Anthony Lopes

Le gardien de l'OL a indiqué que le déplacement à Lisbonne pour affrontait le Benfica revêtait une saveur particulière pour lui.

L'Olympique Lyonnais tentera de faire un coup à Lisbonne, mercredi, face à une redoutable formation du .

Une écurie qu'Anthony Lopes connait bien. Interrogé sur son approche de ce match, le gardien de l'OL a reconnu en conférence de presse qu'il était impatient de disputer cette rencontre dans le pays qu'il représente. "C'est spécial pour moi, c'est sûr. De très belles images me traversent la tête en venant ici", a-t-il expliqué dans des propos repris par L'Equipe. "Mais je ne pense qu'à l'OL. La sélection, ce n'est pas le moment d'en parler, on est en club actuellement. Je suis là pour jouer un match de , mais moi ça me permet de revenir au pays. Je connais très bien le stade et quelques joueurs, ce n'est pas une découverte, donc attention".

Lopes est aussi conscient que l'adversaire de l'OL a un besoin impératif de points. "Ils ont besoin d'un résultat positif, dans l'obligation de gagner, mais nous, on vient pour gagner des points. Benfica, c'est une double confrontation qui peut donner une suite positive. Ils ont un peu plus de pression que nous".

Le dernier rempart lyonnais est enfin revenu sur les débuts de Rudi Garcia sur le banc du club lyonnais. Des débuts marqués par une contre-performance contre dans une ambiance hostile, samedi (0-0).

"On avait certainement besoin de remettre certaines choses simples en vigueur, ça a été fait. Le coach est là avec ses méthodes, on bosse le mieux possible pour le satisfaire aux entraînements et en match. Pour l'instant les choses sont plutôt très bonnes, on va aller dans le bon sens".