Benfica - Monaco : Où regarder le match, streaming, TV et compos probables

Benfica vs Monaco

L’AS Monaco joue sa qualification en huitièmes de finale de Ligue des Champions face à Benfica, ce mardi. Les dernières infos ici.

L’AS Monaco se rend à Lisbonne, ce mardi 18 février 2025, pour tenter de renverser le SL Benfica lors du match retour des barrages de la Ligue des Champions. Après une défaite (0-1) à domicile lors de la manche aller, le club de la Principauté devra réaliser un exploit à l’Estádio da Luz pour décrocher son billet pour les huitièmes de finale.

De son côté, Benfica aborde cette rencontre avec sérénité. Le club lisboète, en pleine confiance, enchaîne les victoires et s’est déjà imposé face aux Monégasques en phase de groupes plus tôt dans la saison (2-3).

Un Benfica en pleine forme face à un Monaco dos au mur

Le SL Benfica reste sur une série impressionnante de cinq victoires consécutives, dont une notable face à la Juventus Turin (0-2). Vainqueur de l’aller en Principauté (0-1), le club portugais vise la confirmation à domicile. Bruno Lage et ses hommes savent qu’ils ont les cartes en main pour se qualifier. Benfica a réussi son week-end avec une courte victoire sur le terrain de Santa Clara (0-1) en championnat.

À l’inverse, l’AS Monaco est en situation délicate après une défaite frustrante lors du match aller, marquée par une expulsion de Moatasem Al-Musrati qui a pesé dans la balance. Cependant, les Monégasques peuvent compter sur leur récente victoire éclatante en Ligue 1 contre Nantes (4-0), où la nouvelle recrue Mika Biereth s’est illustrée avec un triplé.

Le vainqueur de cette double confrontation héritera d’un adversaire redoutable en huitièmes de finale, notamment Liverpool ou le FC Barcelone.

Horaire et lieu du match

Benfica - Monaco

Barrages de Ligue des Champions

Lieu : Estádio da Luz

A 21h française

Les compos probables du match Benfica - Monaco

Benfica : Trubin - Araujo, Antonio Silva, Otamendi, Carreras - Akturkoglu, Barreiro, Kokcu, Schjelderup - Belotti, Pavlidis

Monaco : Majecki - Diatta, Salisu, Kehrer, Mawissa - Akliouche, Camara, Diop, Ben Seghir - Embolo, Biereth

Sur quelle chaîne suivre le match Benfica - Monaco ?

La rencontre entre le SL Benfica et l’AS Monaco sera à suivre ce mardi 18 février 2025 à partir de 21h sur Canal+ Foot et Canal+ Live 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.