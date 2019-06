Benfica confirme une offre monstrueuse de l'Atlético Madrid pour Joao Felix

Le club portugais du Lisbonne a confirmé avoir reçu une offre d'envergure pour le très convoité Joao Felix de la part des Colchoneros. L' a ainsi offert de payer 126 millions d'euros pour le très convoité sociétaire des Aigles.

Benfica officially confirm Atletico Madrid made a 126M€ offer for João Félix, which is under consideration. Félix has a 120M€ release clause, but this offer is divided in installments and therefore doesn't trigger it. pic.twitter.com/qamORZsOP3