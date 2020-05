Benedetto déclare son amour à Cavani, qu'il envoie à Boca

Dans des propos accordés à Fox Sports, Dario Benedetto a indiqué qu'il verrait bien Edinson Cavani porter le maillot de Boca Juniors.

Où ira Edinson Cavani ? Le joueur de 33 ans, en fin de bail au PSG, a été annoncé proche de l' , l'Atlético de Madrid, , , Sao Paulo, Peñarol, et aussi Boca Juniors.

"SABÍA POR NÁNDEZ QUE A CAVANI LE GUSTABA BOCA Y SERÍA LINDO VERLO AHÍ"#90MinutosFOX - Darío Bedetto reconoció que se ilusiona con la chance de que el uruguayo se ponga la camiseta del Xeneize. pic.twitter.com/jZCxUD9LDf — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 26, 2020

C'est dans ce club que l'attaquant de l'OM Dario Benedetto aimerait voir le Matador comme il l'a déclaré à des médias argentins, déclarant au passage sa flamme à l'ancien napolitain.

"Ce serait beau de le voir à Boca, pour moi c'est un joueur extraordinaire. Et il me semblait qu'il voulait y aller. J'espère que Boca pourra avoir un attaquant de ce type, ce serait bien. Je savais par Nahitan Nández (ancien coéquipier de Benedetto à Boca) qu'il voulait aller à Boca... enfin qu'il aimerait venir non, mais qu'il aimait beaucoup Boca. J'aime ce joueur, il est très complet", a indiqué l'attaquant olympien au micro de Fox Sports .