Ben Arfa mis à pied après avoir répondu à Gourvennec

A peine commencée, l’histoire de Hatem Ben Arfa avec le LOSC est en passe de se terminer. A moins d’une énorme surprise, l’ancien international français ne portera plus le maillot des Dogues. Il est en conflit avec le staff et la direction en place et le différend parait être trop important pour qu’il y ait une réconciliation.

Ce vendredi, et si l’on se fie à ce que rapporte RMC Sport, l’ancien parisien a été mis à pied par le club. Il a été convié à un entretien, préalable très certainement à son licenciement. Une option radicale et qui fait suite au dérapage dont s’est rendu l’intéressé sur les réseaux sociaux ce vendredi.

Sur sa story Instagram, HBA a traité son entraineur et son président de tordus. Une réaction épidermique et qui faisait suite à la conférence de presse de Jovelyn Gourvennec et dans laquelle ce dernier avait aussi tiré à boulets rouges sur sa recrue.

Hatem Ben Arfa répond à Gourvennec en le traitant de tordu. pic.twitter.com/9zK3bBg3FN — RMC Sport (@RMCsport) April 8, 2022

Ben Arfa traite Gourvennec d’incompétent

Invité à revenir sur l’incident qui a eu lieu le week-end dernier après le match contre Bordeaux (0-0), l’entraineur de la formation nordiste avait déclaré : « Il peut y avoir des problèmes dans tous les corps de métier. Après, il peut (aussi) y avoir des coups tordus. Ce n'est pas pour ça qu'il faut l'être (tordu) ». Il a ensuite enchéri en lâchant : « Chacun fait comme il veut, met l'éthique qu'il veut. Je me suis toujours investi depuis que j'ai entamé ma carrière d'entraîneur pour avoir une certaine éthique. Après, on joue d'une manière ou d'une autre. Mais l'éthique et les relations humaines sont très importantes. J'ai démarré à 16 ans. Il y a 15 jours, j'ai eu 50 ans. Et pendant ces 34 ans, je n'avais jamais vu ça de toute ma carrière. Je n'ai pas de leçons à donner. Je sais ce que je veux ».

La réaction de Ben Arfa a donc été immédiate et pour le moins agressive. N’étant pas de ceux qui restent de marbre face aux reproches de ses entraineurs, comme il l’a souvent démontré durant sa carrière, il a écrit : « Tu parles de tordu ? Alors que toi et ton président êtes les plus tordus. Toi ton problème c'est l'incompétence #allezlelosc. On ne joue pas la relégation ».

C’était donc le faux-pas de trop de l’enfant terrible du football français. Et le divorce apparait aujourd’hui comme inévitable. Gourvennec l’a d’ailleurs avoué à demi-mot quelques minutes plus tôt en indiquant : « Un joueur a eu un comportement inapproprié à l'intérieur du vestiaire juste après le match. C'était difficilement compréhensible pour moi vu que j'ai beaucoup d'affection pour ce joueur. Le président a une règle : on ne touche pas au club, à l'équipe, à l'entraîneur. De ma position d'entraîneur, il est évident qu'il était impossible de laisser passer quelque chose qui peut altérer l'unité de l'équipe, du groupe, du vestiaire. Partant de là, le club a engagé une procédure (disciplinaire pour faute grave, préalable à un possible licenciement) qui est en cours ».

Au final, Ben Arfa n’aura donc joué que 9 matches avec Lille, dont 4 seulement comme titulaire. Et il n’a signé qu’une passe décisive. C’était lors du duel face à son ancien club du PSG.