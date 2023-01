Ben Arfa, la déclaration d’un ex-coéquipier qui pourrait le faire sortir de sa retraite

Un membre de la génération 1987 a indiqué que Hatem Ben Arfa était de loin le plus impressionnant au sein de sa cuvée.

Même quand il ne joue pas, Hatem Ben Arfa s’attire les éloges et commentateurs laudateurs. L’enfant terrible du football français vient d’être encensé par son ancien coéquipier en sélection, Jérémy Ménez.

Ben Arfa au-dessus de Benzema selon Ménez

« Pour nous tous, le plus fort c'était Hatem (Ben Arfa) à l'époque. C'était notre Messi à nous ! », a déclaré l’ex Parisien lors d’une intervention sur RMC Sport ce mercredi.

La génération 1987 comportait pourtant d'autres grands talents et qui ont mieux réussi leurs carrières sur le plan personnel, tels que Karim Benzema ou Samir Nasri. Ben Arfa a manifestément raté le wagon quelque part. Néanmoins, et comme les propos de Ménez en témoignent, son talent reste indéniable et reconnu de tous.

Ben Arfa et Ménez ont joué un seul tournoi majeur ensemble avec l’équipe de France. C’était l’Euro 2012 en Pologne et en Ukraine. Laurent Blanc était leur sélectionneur. HBA s’était d’ailleurs accroché avec le Cévénol après un match perdu contre la Suède.

Le dernier match en pro disputé par Ben Arfa remonte au 2 avril dernier. C’était un Lille – Bordeaux en championnat. Après la relégation des Girondins en Ligue 2, il n’a pas rempilé. A 35 ans, il se trouve aujourd’hui sans club. La retraite anticipée lui pend au nez.

Durant sa carrière, Ben Arfa a évolué pour quelques grands clubs français tels que l’OL, l’OM et le PSG. Mais il n’y a brillé que par à-coups. Et sa seule expérience notable à l’étranger se limite à un passage mi-figue mi-raisin du côté de Newcastle.