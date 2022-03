Belmadi et Mahrez promettent un réveil de l’Algérie

En barrages de la Coupe du Monde, l’Algérie croise le fer avec le Cameroun vendredi soir à Douala. Avant de recevoir les Lions Indomptables à Blida mardi prochain, les Fennecs sont tenus de signer un bon résultat pour garder leurs chances intactes.

La mission des Verts n’est pas facile, mais leur coach se montre optimiste. Il croit en la capacité de ses troupes de se rebiffer après une CAN ratée. "Le Cameroun est un grand pays africain mais on a envie d’aller en Coupe du Monde. Je ne sais pas s’il y a un excès de confiance de la part des camerounais, mais l’objectif reste le même, on est toujours aussi motivés", a-t-il déclaré.

Un état d’esprit conquérant et aussi revanchard. Riyad Mahrez, le capitaine, est certain que lui et ses coéquipiers montreront un bien meilleur visage qu’en janvier dernier : « Ce qui s’est passé à la CAN est du passé. On doit en tirer les enseignements. Nous venons ici avec nos qualités pour faire un bon match. »

L'article continue ci-dessous

Un moment exceptionnel 🤣



La question piquante du journaliste algérien, là réaction des camerounais, l’intervention de Mahrez et Bemadi et pour finir les applaudissements de la salle 🎉



Un régal ! 🇩🇿🇩🇿🇩🇿#Algerie #dz #teamdz #belmadi #mahrez #cameroun pic.twitter.com/S1BzUX5Dqk — ALGÉRIE FOOTBALL MÉDIA 🇩🇿🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) March 24, 2022

Mahrez : « On connait la grandeur de ces matches »

L’Algérie va jouer dans le même stade où elle a vécu son récent fiasco. Belmadi a promis que ce n’était pas un problème. « Le match est tellement important que venir jouer ici ou là devient anecdotique. On est venus ici il y a deux mois mais c’est du passé maintenant. Si j’ai des nouvelles de la pelouse ? Non, je n’en ai pas ».

Enfin, le dernier mot est revenu à Mahrez, plus déterminé que jamais. « On est prêts, on connaît la grandeur de ces deux matchs et ce sera à nous de le montrer demain pour rendre notre peuple fier Inshallah », a clamé le joueur de Manchester City.

Pour rappel, l’Algérie a manqué la dernière Coupe du Monde, disputée en Russie. Dans son groupe, parmi les sélections qui l’ont devancée, il y avait le…Cameroun.