Belmadi annonce la poursuite de sa mission avec l’Algérie

C’est reparti pour un tour. Djamel Belmadi a accepté de prolonger son aventure avec l’équipe nationale algérienne. Après s’être donné un mois de réflexion, il s’est résolu à continuer dans ce rôle et essayer de relever de nouveaux défis.

Encore touché par l’élimination de la Coupe du Monde

Dans une longue interview accordée au site de la fédération algérienne, le technicien de 46 ans a indiqué qu’il ne pouvait « pas partir sur un échec ». Celui subi en barrages de la Coupe du Monde 2022 face au Cameroun (0-1, 2-1 a.p.). Une faillite qu’il a qualifiée comme « un drame footballistique », dont il assume la responsabilité tout en réitérant ses griefs à l’encontre de l’arbitre du match, le Gambien Gassama. « On ne peut pas dire qu’on ait totalement récupéré de ça et qu’on soit passé à autre chose, ça serait mentir », a-t-il reconnu.

L’homme qui a offert aux Fennecs leur 2e titre de champion d’Afrique en 2019 a fait savoir qu’il a soumis sa démission à sa hiérarchie, mais que celle-ci a été refusée. Il a donc accepté de rester, mais non à contrecœur. Il le fait « pour le peuple », celui qui l’a toujours soutenu, y compris après la grosse désillusion vécue à Blida le 29 mars dernier.

Belmadi en mode "reconquête"

Même si la blessure demeure prégnante, Belmadi est désormais motivé pour rebondir et redonner des couleurs à l’équipe algérienne. Il a employé le terme « reconquête » pour décrire ce qui l’attend, lui et ses hommes, durant les mois et années à venir. Avec en ligne de mire la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, et dont les éliminatoires débutent en juin prochain. Le premier match est prévu à Oran face à l’Ouganda.

L’ancien entraineur d’Al-Duhail a admis que ce nouveau chapitre ne peut se faire sans une régénération du groupe. Il a parlé de « recréer une nouvelle dynamique » pour rendre le groupe le plus fort sur le plan qualitatif. Il veut aussi amener de nouvelles idées de travail pour rompre avec les habitudes précédentes et provoquer ainsi une émulation.

De belles promesses et qui ont de quoi enthousiasmer les très nombreux fans d’El Khadra. Le discours pourrait aussi aider « à faire avaler définitivement la pilule » par rapport à ce qui est considéré comme l’un des plus grands traumatismes du football algérien.