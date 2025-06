Bellingham s'en va, l'incroyable destination

Sunderland vs Cardiff

Jobe Bellingham devrait quitter Sunderland, malgré sa promotion en Premier League, pour poursuivre sa carrière en Bundesliga.

Le Borussia Dortmund a franchi une étape importante dans le recrutement de Bellingham à Sunderland, selon des informations en Allemagne. Florian Plettenberg de Sky Sport Allemagne indique que l'attaquant de 19 ans est « à 100 % décidé » à rejoindre Dortmund, informant ainsi l'Eintracht Francfort, autre prétendant à la Bundesliga. Il appartient désormais à Dortmund de négocier une indemnité de transfert avec Sunderland, dont le prix demandé est de 30 millions d'euros (25 millions de livres sterling/34 millions de dollars).

Bellingham a été l'une des stars de la saison 2024-25 de Championship, Sunderland ayant obtenu la promotion grâce à la finale des barrages à Wembley, après huit ans d'absence en Premier League. Mais le jeune homme ne semble pas prêt à s'engager dans la suite du championnat, après une réunion apparemment cruciale avec les représentants de Dortmund qui s'est récemment tenue à Ibiza. C'est un parcours familier pour la famille depuis le transfert de Jude en 2020, qui s'est avéré déterminant pour sa carrière et a constitué un tremplin idéal vers le Real Madrid et la célébrité.

Avec 116 sélections en équipe première pour Birmingham City et Sunderland depuis 2022, Jobe a déjà disputé près de trois fois plus de matchs en Angleterre que Jude. Son frère aîné venait tout juste d'avoir 17 ans lorsqu'il a rejoint Dortmund, après avoir joué 44 fois pour Birmingham. Bien qu'il soit l'un des meilleurs joueurs du monde, Jude n'a jamais joué au plus haut niveau dans son pays d'origine ; cela pourrait encore prendre du temps, s'il y parvient un jour.

Les négociations entre Sunderland et Dortmund devraient débuter « bientôt », selon Plettenberg. Il reste encore du chemin à parcourir, mais il est tout à fait possible que Bellingham joue en Allemagne dès le début de la saison prochaine. En avançant, cela lui donnerait également une meilleure plateforme pour gagner une place dans l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde 2026 à court terme que s'il restait à Sunderland.