Bellingham, la petite vengeance

Jude Bellingham s'est moqué du sens de la mode de Jamie Carragher après la victoire du Real contre Leipzig en 8e de finale de la Ligue des champions.

Bellingham a une nouvelle fois contribué de manière significative à la victoire du Real Madrid sur le RB Leipzig ( 2-1 sur l'ensemble des deux matches), après un match nul 1-1 dans la capitale espagnole mercredi.

Après le match, Bellingham s'est entretenu avec Guillem Balague de CBS Sports, qui a dit à l'Anglais qu'il recevait beaucoup de critiques de Carragher pour ses costumes, mais Bellingham s'est empressé de prendre sa défense. Après avoir entendu Balague raconter que Carragher s'était moqué de son style, Bellingham a déclaré sur CBS Sports : "Je pense que tu es brillant ce soir, mon pote". Le milieu de terrain s'est ensuite tourné vers Carragher. Le milieu de terrain s'est ensuite

L'article continue ci-dessous

intéressé à Carragher : "J'ai vu certains des costumes que porte Jamie, je ne suis pas très sûr", a-t-il déclaré. "Je pense que vous pouvez lui rendre la monnaie de sa pièce. Carragher a éclaté de rire dans le studio, avant de dire : "Honnêtement, il est génial. Il est incroyable, n'est-ce pas ?"

Après avoir quitté le Borussia Dortmund cet été, le joueur de 20 ans s'est rapidement adapté à sa nouvelle équipe et s'est imposé comme l'un des joueurs les plus rapides d'Europe. Bellingham, qui s'épanouit dans un rôle plus avancé au sein de l'équipe de Carlo Ancelotti, a marqué 20 buts en 31 matches avec Madrid cette saison.