Bellingham et Haaland, Manchester United peut s'en mordre les doigts

Ole Gunnar Solskjaer a révélé à quel point Manchester United était proche de recruter Jude Bellingham et Erling Haaland lorsqu'il était manager.

Pendant la période où Solskjaer était à la tête de Manchester United, entre décembre 2018 et novembre 2021, le Norvégien a essayé de recruter Bellingham à Birmingham City et Haaland à Molde puis au Red Bull Salzbourg respectivement. Mais ses conseils sont restés lettre morte, les deux joueurs ont fini par rejoindre le Borussia Dortmund et le reste appartient à l'histoire.

Il a exprimé ses regrets lors du podcast Stick to Football de SkyBet: "Jude [Bellingham] était dans le bâtiment. J'étais là, Sir Alex Ferguson était là, Bryan Robson et Eric Cantona étaient tous là ce jour-là quand il est arrivé au club. Nous lui avons tous parlé et il a vendu ses performances aussi bien qu'il le pouvait. Il savait ce qu'il voulait - un certain nombre de minutes en équipe première. Il avait 17 ans à l'époque, et c'était l'adolescent de 17 ans le plus mature que j'aie jamais rencontré - il avait tout prévu."

Un prix dérisoire

Au sujet d'Erling Haaland, il ajoute : "Je l'ai eu [Erling Haaland] à Molde, pendant deux saisons. L'été précédant mon arrivée ici [à Manchester United], j'ai appelé le club et j'ai dit : 'Vous devez signer ce garçon, il sera de grande classe'. C'était en juin/juillet 2018, et ils ont dit non - ils avaient assez de rapports sur les joueurs. Ensuite, je suis devenu manager intérimaire [de United] et nous avions vendu Haaland au RB Salzbourg. J'ai tout de suite dit au club de l'acheter pendant qu'il avait une clause libératoire. Nous le savions à l'époque et personne d'autre n'aurait payé 20 millions d'euros, ce qui aurait été une bonne affaire. Malgré ses liens avec Alfie [Haaland], Manchester City et Leeds."

L'article continue ci-dessous

"C'est le club qui a décidé de ne pas se lancer dans l'aventure. Nous n'avons jamais fait d'offres ou de démarches pour le recruter, jusqu'à ce qu'il commence à marquer pour Salzbourg. À ce moment-là, le Borussia Dortmund était là, la Juventus était là, tout le monde était là. Sa clause libératoire était encore intéressante : 60 millions d'euros. Il ne se contente pas d'être un grand garçon. C'est un tel joueur d'équipe, et en face à face avec un gardien, il ne pense pas à ses propres statistiques. Il passe si quelqu'un d'autre passe et le but est à 100 %. C'est une perle."