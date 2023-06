Bellingham distribue des maillots gratuitement !

Jude Bellingham a ravi des centaines de jeunes de Birmingham en leur offrant gratuitement des maillots du Real Madrid lors d'une visite surprise

L'international anglais s'est encore plus attaché les faveurs des habitants de Birmingham en leur offrant gratuitement des maillots du Real Madrid à son nom lors d'une visite surprise.

Le jeune homme de 19 ans a quitté le Borussia Dortmund pour les géants espagnols la semaine dernière pour un montant de 103 millions d'euros (88 millions de livres sterling/110 millions de dollars) et, bien qu'il soit une superstar du football, il n'a pas oublié ses racines.

Jeudi, le milieu de terrain, qui a grandi à Birmingham, et Adidas ont surpris des centaines de jeunes avec le "Store Twenty-Two", un pop-up célébrant l'amour de l'adolescent pour la ville.

Nommé d'après le numéro de maillot qui a été retiré lorsqu'il a quitté sa ville natale, et ouvert pendant seulement 90 minutes, le magasin a distribué les tout nouveaux kits domicile du Real Madrid pour la saison 2023-24, les dernières bottes Adidas, le nouveau ballon de football de la Coupe du monde féminine ''Oceaunz'', et d'autres produits Adidas X Jude Bellingham.

Bellingham, qui a distribué des cadeaux à la caisse, a déclaré : "Je joue peut-être maintenant pour le Real Madrid, mais Birmingham sera toujours ma maison. Je suis éternellement reconnaissant à ma famille et à mes amis pour le soutien qu'ils m'ont apporté tout au long de mon parcours, ainsi qu'aux habitants de Birmingham.

"Depuis que j'ai fait mes débuts ici, leur soutien m'a poussé à aller de l'avant et m'a aidé à croire que tout est possible. Aujourd'hui, je voulais revenir et leur montrer ce que cela signifie pour moi, et m'assurer qu'ils puissent faire partie du prochain chapitre passionnant de ma carrière".