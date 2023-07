Bellingham dénonce ceux qui lui apprennent des gros mots en Espagnol

Jude Bellingham a révélé l'identité des coéquipiers du Real Madrid qui lui apprennent des "gros mots" dans le cadre de ses cours d'espagnol.

Le milieu de terrain international anglais est devenu la dernière recrue importante du Santiago Bernabéu, avec un transfert de 103 millions d'euros (88 millions de livres sterling/116 millions de dollars) en provenance du Borussia Dortmund. Bellingham est impatient de s'installer le plus rapidement possible, la barrière de la langue étant évidente à franchir. Le jeune homme de 20 ans fait des progrès en matière de communication avec son entourage, mais certaines personnes prennent un malin plaisir à lui apprendre les gros mots qui sont souvent prononcés dans le feu de l'action.

Bellingham a déclaré à Real Madrid TV : "Lucas Vazquez et Brahim Diaz sont probablement mes plus grands professeurs d'espagnol. Tout le monde participe et m'apprend des gros mots. J'ai hâte de les tester !"

S'il a beaucoup à apprendre en dehors du terrain, Bellingham prend également des leçons importantes lorsqu'il s'agit de maîtriser l'art de jouer au milieu de terrain. Il peut compter sur certains des meilleurs professeurs pour l'aider dans cette tâche, comme l'explique la star anglaise à propos de son légendaire collègue allemand : "Toni Kroos est un maître. Une chose que j'ai remarquée, c'est la précision de ses passes. Le ballon tombe où il veut, tout le temps". Après avoir observé Kroos de l'extérieur, c'est un plaisir de le voir de près. C'est vraiment bien de pouvoir recevoir le ballon de sa part, de lui montrer ce que je peux faire aussi, et de voir comment nos compétences peuvent s'accorder".

Bellingham espère jouer un rôle dans le programme d'avant-saison du Real, les Blancos se préparant à affronter l'AC Milan, Manchester United, Barcelone et la Juventus lors d'une série de rencontres amicales prestigieuses.