Bellingham, ce club qui sort de nulle part et qui va rafler la mise

Un troisième larron s'invite dans le dossier Jude Bellingham selon certaines sources

Depuis quelques temps, il semblait que Liverpool et le Real Madrid allaient s'affronter pour la signature de la jeune star Jude Bellingham, mais les choses se sont quelque peu embrouillées.

Un nouveau club sur Bellingham

Pour commencer, le Borussia Dortmund semble se battre pour garder Bellingham. L'entraîneur Edin Terzic a fait remarquer qu'ils aimeraient garder des talents comme Bellingham un an de plus et qu'il continuerait sans doute à se développer en Bundesliga.

Mais selon Marca, les deux favoris pour le sélectionner l'an prochain sont désormais Manchester City et le Real Madrid. L'équipe de Pep Guardiola est prête à mettre 170 millions d'euros sur la table, y compris les frais de transfert, les frais d'agent et le salaire pour que le transfert ait lieu.

Cela dit, il n'y a toujours pas d'offre formelle pour Bellingham. Il est peu probable que le Real Madrid cherche à rivaliser avec Manchester City sur le plan financier. Los Blancos essaieront de vendre à Bellingham l'expérience de star et les avantages marketing de jouer pour le Real Madrid.