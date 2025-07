Bellingham, c'est grave docteur ?

Atlético Madrid vs Bétis Séville

Kylian Mbappé a manqué une grande partie de la Coupe du monde des clubs pour cause de maladie, et Jude Bellingham va maintenant manquer les premiers mois de la saison.

Bellingham doit subir une opération chirurgicale mercredi à Londres afin de résoudre un problème chronique à l'épaule. C'est ce qu'affirme Cadena SER, qui a confirmé la date annoncée par Bellingham lui-même avant la Coupe du monde des clubs.

L'opération le tiendra éloigné des terrains pendant 10 à 12 semaines. Dans le premier cas, il ne pourrait revenir sur le terrain avant octobre, tandis que dans le second, il pourrait revenir à la mi-octobre, profitant probablement de la trêve internationale pour se remettre de sa blessure. Alonso devra donc se passer de l'international anglais pendant au moins un mois et demi, les Merengues reprenant la compétition le 19 août.

Les matchs que Jude Bellingham va manquer

L'opération permettra de régler un problème de longue date qui affecte Bellingham depuis novembre 2023, lorsqu'il s'est luxé l'épaule contre le Rayo Vallecano. Depuis, il joue avec un bandage épais et gère la douleur.

Le joueur de 22 ans manquera les matchs de Liga contre Osasuna (domicile), le Real Oviedo (extérieur), le RCD Mallorca (domicile), la Real Sociedad (extérieur), l'Espanyol (domicile), Levante (extérieur), l'Atlético Madrid (extérieur) et probablement deux matchs de Ligue des champions, dont le derby madrilène.

L'opération était prévue depuis un certain temps, mais en raison de l'Euro 2024 l'été dernier et des exigences du Real Madrid, le club et Bellingham ont décidé de la reporter. Bellingham a toutefois déclaré qu'il était impatient de subir cette opération.

« Je pense que j'ai atteint les limites de ma patience avec l'attelle. Les kinésithérapeutes et les médecins ici ont été incroyables, ils m'ont préparé à jouer match après match. Mais j'en suis maintenant à un point où je suis prêt à avoir une épaule libre, et un corps libre en fait. »