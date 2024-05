Bellingham beaucoup trop cher : l'arnaque expliquée

Le PDG du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a révélé que le Real Madrid avait dû payer plus de 103 millions d'euros pour Jude Bellingham.

Bellingham, qui a été vendu au Real Madrid pour un montant estimé à 103 millions d'euros (89 millions de livres sterling/112 millions de dollars), a joué un rôle déterminant dans la bonne saison du Real Madrid. Cependant, Watzke a précisé que la somme réelle convenue était « beaucoup plus importante » que le chiffre initialement annoncé.

Dans une interview accordée à AS, Watzke a répondu : « J'ai toujours conseillé à Jude, s'il était convaincu de vouloir aller dans un autre club, d'envisager d'aller au Real Madrid. Et il m'a écouté. En fin de compte, c'est le plus grand club du monde. Cela fait de nombreuses années et je les connais tous. Florentino est le patron, mais il y a aussi José Angel Sanchez, avec qui j'ai une amitié. Ce n'est qu'un exemple ».

L'article continue ci-dessous

Quant à savoir si l'énorme indemnité de transfert est une consolation pour le succès de Bellingham à Santiago Bernabéu, Watzke s'est montré franc. « S'il ne s'agissait que de 103 millions d'euros, nous aurions mal négocié », a-t-il déclaré, soulignant les prouesses du club en matière de négociation.

« Mais non, ce n'est pas une consolation car des joueurs comme Jude ou Erling n'ont pas seulement laissé une trace footballistique à Dortmund. Ce sont deux enfants que nous apprécions beaucoup ici. Il n'y a pas d'argent pour compenser cela. Bien sûr, puisque vous devez les laisser partir, faites en sorte que ce soit pour le montant le plus élevé possible ».

Après le transfert de Bellingham, Dortmund aurait soumis un rapport à la bourse dans lequel il était mentionné que le montant total des frais, y compris les suppléments, pourrait atteindre plus de 139 millions de dollars (128,51 millions d'euros/109,30 millions de livres sterling). Watzke pourrait avoir fait allusion au chiffre de 128,51 millions d'euros tout en affirmant que l'indemnité était bien plus élevée que les 103 millions d'euros réclamés.