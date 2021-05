Belgique - Hazard très content pour Benzema, mais…

Avant l’Euro, Hazard s’est réjoui du Benzema avec les Bleus. Mais la tâche sera sans doute plus compliquée pour les Belges contre le Madrilène...

Ils sont de retour. Eden Hazard - qu’on a rarement vu avec le Real Madrid cette saison - en Belgique, et Karim Benzema en équipe de France, un peu plus de cinq ans après sa dernière sélection. Avec un seul objectif pour les deux attaquants madrilènes : remporter l’Euro.

"L'équipe de France représente beaucoup pour Karim"

Mais au contraire de Benzema, Hazard n’a jamais été écarté de la sélection nationale. En conférence de presse, le Belge a dit tout le bien qu’il pensait du retour de son coéquipier avec les Bleus.

"Je suis bien évidemment content. Surtout pour Karim car l'équipe de France représente beaucoup pour lui. Et au-delà de ça, en tant qu'admirateur de football, on veut que les meilleurs joueurs jouent et Karim est l'un de ceux-là", a-t-il déclaré en conférence de presse ce lundi.

Pas dans le même groupe, les deux joueurs passés par la Ligue 1 pourront se retrouver lors de la phase à élimination directe. Mais Hazard a conscience qu’avec Benzema, l’équipe de France de 2021 pourrait être meilleure que celle de 2018, championne du monde et tombeuse de la Belgique en demies.

"Ils seront encore plus forts avec lui", estime Hazard

"Pour nous autres Belges, on a déjà perdu une demi-finale de Coupe du monde sans lui contre la France. Ils seront encore plus forts avec lui et ce sera encore plus difficile. Mais nous allons relever le défi", a promis Hazard. Reste à savoir si l’ailier madrilène sera physiquement apte à disputer l’Euro.