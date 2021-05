Les Bleuets passent à la trappe

L’équipe de France espoirs n’est pas parvenue à franchir le cap des quarts à l’Euro da la catégorie. Elle a été battue par les Pays-Bas (1-2).

Demi-finaliste du dernier Euro Espoirs, l’équipe de France des moins de 21 ans ne fera pas aussi bien cette année. Après avoir franchi avec succès la phase des poules, elle a baissé pavillon dès le premier match à élimination directe. C’était contre les Pays-Bas ce lundi et au terme d’un match qu’elle aurait très bien pu gagner avec un peu plus d’efficacité dans la finition.

L’entame était pourtant encourageante

L’équipe de France a contrôlé la première période de cette rencontre et le but inscrit par Dayot Upamecano à la 23e minute est venu récompenser ce beau visage proposé. Le futur joueur du Bayern a trouvé la faille d’une belle tête décroisée, suite à un corner bien déposé par Moussa Diaby.

Les Bleuets étaient bien lancés, mais ils se sont un reposé sur leurs acquis. C’est ce qui a permis aux Oranges de refaire surface et aussi revenir dans le match. Les Bataves ont repris du poil de la bête et leur réveil s’est matérialisé juste au retour des vestiaires. A la 51e minute, Myron Boadu, l’attaquant d’AZ Alkmaar, a mis à mal Illan Meslier sur une frappe de près suite à un tir à ras de terre d’Abdou Harroui.

Cela faisait 1-1 et cette égalisation a piqué les hommes de Sylvain Ripoll dans leur orgueil. La dernière demi-heure du match les a ainsi vu pousser intensément dans l’espoir d’ajouter un second but. En vain. Toutes les occasions ont été vouées à l’échec.

Les tentatives dangereuses n’ont pas manqué côté Bleuet, mais aucune n’a fini. Il y avait soit le gardien adverse pour s’interposer, comme sur les essais de Maouassa (21e), de Tchouaméni (75e) ou de Gouiri (92e), soit la malchance s’y est mêlée, avec notamment un tir sur le poteau d’Ikoné (66e) ou encore une tête légèrement enlevée d’ Aouar (91e).

Les Français punis pour leur manque de réalisme

Les Français ont beaucoup vendangé, tandis que les Hollandais, eux, ne se sont pas faits prier pour planter le but de KO. Juste avant le coup de sifflet final, et sur un contre meurtrier mené par Justin Kluivert, Boadu surgissait dans la surface pour reprendre le cuir en déséquilibre et tromper Meslier une seconde fois.

C’est donc une défaite frustrante et rageante pour Aouar et ses coéquipiers. Malgré un effectif impressionnant sur le papier, ils ne verront même pas le dernier carré du tournoi continental alors qu’ils visaient la victoire finale. Et la génération des Franck Sauzée et cie reste toujours la dernière à avoir triomphé dans cette catégorie d’âge (en 1988).