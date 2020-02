Belfort - Rennes (0-3),Rennes fait respecter la logique

Rennes se rendait à Belfort en quarts de finale de Coupe de France ce mardi et les Rennais ont fait respecter la logique.

Si Rennes a dominé largement la première période, les Belfortains ont tenté quelques contres de leur cru. Mais ce sont bien les Bretons qui ont ouvert le score à la 24e minute par l'entremise de Raphinha dans ce quart de finale de .

Après une première occasion signée Del Castillo, qui tirait juste à côté à la 20e minute, ce dernier se muait en passeur décisif pour le Brésilien 4 minutes plus tard. Raphinha déboule lancé et profte du très bon centre de son coéquipier pour altérer le tableau de marque de fort belle manière.

Rien d'autre ne sera marqué avant le repos, mais on retrouvera le duo au retour des vestiaires, à la 53e minute. Romain Del Castillo réalise un festival avec notamment un petit pont, avant de trouver Raphinha qui, d'une grosse tentative, heurte la barre.

Rennes continue de dominer et se voit récompensé à 20 minutes du terme. Yannick Konki se rend coupable d'une main dans sa surface de réparation et Niang se charge d'exécuter la sentence. 0-2. Puis 0-3 en toute fin de match grâce à un but signé Siebatcheu.

Ce sera le score final, malgré plusieurs exploits signés Ehlinger, le porrier local. La logique est respectée pour Rennes, qui a livré un match sérieux à Belfort.