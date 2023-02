Beckham préfère regarder jouer Messi plutôt que Ronaldo

David Beckham a préféré Lionel Messi à Cristiano Ronaldo, le légendaire numéro 7 de Manchester United, comme joueur qu'il aime le plus regarder.

L'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre, qui est aujourd'hui copropriétaire de l'Inter Miami (MLS), a transmis son maillot emblématique d'Old Trafford à la superstar portugaise en 2003, lorsque celle-ci a rejoint le Real Madrid. Beckham a toujours parlé avec affection de Ronaldo, mais c'est Messi, sept fois Ballon d'Or et aujourd'hui vainqueur de la Coupe du monde, qui donne le plus de plaisir à l'ancien ailier des Red Devils lorsqu'il le voit en action.

Lorsqu'on lui a demandé quel joueur il admirait le plus, Beckham a répondu à ESPN Argentina : "C'est forcément Messi. J'aime Leo pour de nombreuses raisons différentes. Je l'aime parce que c'est un père formidable. Je l'aime parce que c'est une grande personnalité, un personnage. C'est une grande personne.

"Mais je pense que ce que tout le monde aime chez lui, c'est la façon dont il joue le jeu. Il joue le jeu avec passion. Il joue librement. Et je pense que cette dernière Coupe du monde encore. Je pense que la façon dont il a joué pour son équipe, pour son pays et pour gagner cette Coupe du monde a été un moment incroyable pour lui. Et j'adore regarder des joueurs comme lui."

Messi a mené l'Argentine à la gloire lors du Mondial, ce qui lui a permis de compléter une remarquable collection de médailles. Le joueur de 35 ans laisse maintenant entendre qu'il pourrait prolonger sa carrière internationale jusqu'à la phase finale de 2026, qui sera organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Beckham espère voir Messi jouer encore de nombreuses années, tandis que l'on peut dire la même chose de Ronaldo, qui se trouve actuellement en Arabie saoudite avec Al-Nassr, à 37 ans, mais ne montre aucun signe de ralentissement et pourrait être un autre à rester au plus haut niveau au-delà de son 40e anniversaire.